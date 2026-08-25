Pronostici Champions League 26 agosto: tre sfide in bilico

Champions League, AEK Atene e Celje puntano sul fattore campo per volare alla League Phase dopo i pareggi in trasferta all’andata. Grossa occasione anche per il Viking.
Il programma degli spareggi di Champions League si completa con altre tre sfide cruciali per l’accesso alla fase finale (ricordiamo che al match Lione-Fenerbahçe abbiamo dedicato un articolo a parte, qui).
Ad Atene, l’AEK di Marko Nikolic ospita il Levski Sofia dopo lo 0-0 dell’andata: i greci, trascinati dal tifo incandescente dell’AEK Arena e rinvigoriti dal 4-0 all’Iraklis in campionato, cercano un pass che manca dal 2018. L’impresa passa dal superamento della difesa bulgara, un vero fortino che non subisce reti da sei gare ufficiali e che sostiene la striscia di 19 utili della squadra di Julio Velazquez. Considerato il baricentro basso dei bulgari (Under 2.5 in 4 delle ultime 5 uscite) e la superiorità tecnica dei padroni di casa, la giocata consigliata è 1+Under 3.5.
In Slovenia va invece in scena Celje-Slovan Bratislava, con il discorso qualificazione aperto dopo l’1-1 d’andata. Gli sloveni di Vitor Campelos segnano da 10 gare di fila mantenendo una media di due gol a partita e arrivano riposati per il rinvio di campionato, mentre lo Slovan di Yaya Touré viaggia con 4 vittorie esterne consecutive ed è primo in classifica in Slovacchia. Vista la regolarità offensiva da ambo le parti, scegliamo l’esito Gol.
La Dinamo Zagabria rischia in Norvegia
A Stavanger, infine, il match tra Viking e Dinamo Zagabria promette scintille dopo il pirotecnico 2-2 del Maksimir. I padroni di casa, secondi in Eliteserien ad un punto dal Bodø/Glimt, hanno dimostrato grande carattere rimontando due reti grazie a Tripic e Christiansen, confermando una marcata tendenza a partite ricche di emozioni (l’Over 2.5 è uscito in tutte le ultime quattro gare).
Dal canto suo, la Dinamo di Mario Kovacevic – forte della sua enorme esperienza europea con ben 21 passaggi del turno su 24 nei preliminari e trascinata dalla vena realizzativa di Beljo (a segno anche nel 3-1 al Varazdin) – si presenta in Norvegia con un reparto avanzato di primo livello ma con qualche crepa nel reparto arretrato. In un contesto ad alti ritmi e con continui capovolgimenti di fronte, la scelta migliore sembra essere la combo Gol+Over 2.5.
La nostra multipla
AEK ATENE-LEVSKI SOFIA 1+Under 3.5
CELJE-SLOVAN BRATISLAVA Gol
VIKING-DINAMO ZAGABRIA Gol+Over 2.5
Comparazione quote
La combo “Gol+Over 2.5” in Viking-Dinamo Zagabria è quotata a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.72 su Sportbet. Il segno “Gol” in Celje-Slovan Bratislava è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.79 su Sportbet.
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