Pronostici Europa League 27 agosto: può ancora succedere di tutto

Europa League, tra rimonte (quasi) impossibili e pass già ipotecati si concludono i preliminari della seconda competizione continentale. Ecco le nostre scelte.

Il tabellone dei preliminari dell’Europa League entra nella fase più calda con le gare di ritorno degli spareggi di accesso alla League Phase, ai cui nastri di partenza figurano quest’anno anche due corazzate della nostra Serie A come Juventus e Milan.

I giochi non sono ancora del tutto chiusi per la qualificazione alla maxi-fase a girone unico, ma le motivazioni rimangono alte. Per le vincenti si aprono le porte del secondo torneo continentale, mentre per chi uscirà sconfitto dal doppio confronto ci sarà comunque la retrocessione nella League Phase di Conference League.

A Kaunas va in scena un incontro che ha già preso una piega ben definita. Il Kauno Zalgiris attende il Besiktas dopo il 3-0 incassato a Istanbul. I campioni lituani, reduci dall’1-1 interno contro il Transinvest in A Lyga e già travolti in estate nei preliminari di Champions League, si trovano davanti a una montagna impervia. La truppa di Vincenzo Italiano ha dimostrato una netta superiorità tecnica fin dai primi minuti dell’andata con le firme di Oh, Murillo e Kokçu. Nonostante lo stop per 1-0 patito nell’ultimo turno contro l’Alanyaspor, la compagine turca gode di una rosa profonda che permetterà all’ex tecnico di Fiorentina e Bologna di far ruotare gli elementi chiave, valutando la titolarità del rientrante Trossard e l’esordio dall’inizio di Vlahovic, acquisto principe dell’estate. Considerato il divario e la gestione delle forze ospiti, la giocata migliore punta sulla combo Multigol 0-1 Casa+Multigol 2-4 Ospite.

Ben diversa la situazione tra Lillestrøm ed Egnatia, che ripartono dallo 0-0 maturato in Albania sette giorni fa. I norvegesi guidati da stanno vivendo una fase d’anemia offensiva con soli due gol a referto nelle ultime cinque uscite ufficiose e non realizzano più di due reti in una singola gara dal 16 maggio.

Tuttavia, nel fortino scandinavo puntano a ritrovare il successo casalingo per accedere ai gironi continentali che mancano da oltre 20 anni. L’Egnatia di Nevil Dede vive un momento storico dopo l’esordio da record in campionato (3-0 al Tirana) ed è conscia di aver comunque regalato all’Albania un pass europeo dopo 9 anni di digiuno. In una sfida che si profila tattica e contratta, la scelta ricade sull’esito Multigol Casa 1-2.

Viktoria Plzen per l’orgoglio

Alla Doosan Arena il Viktoria Plzen va a caccia di una rimonta quasi impossibile contro la Stella Rossa. I cechi sono reduci da un inizio di stagione da incubo che ha portato all’esonero di Martin Hysky e all’arrivo in panchina di Radoslav Kovac.

Ribaltare il 3-0 incassato a Belgrado una settimana fa sembra fantascienza, ma la spinta del pubblico di casa contro la squadra di Albert Riera – reduce da un roboante 4-0 al Cukaricki in SuperLiga – favorisce un atteggiamento d’orgoglio locale che orienta la decisione sulla combo 1X+Gol.

Trasferta insidiosa ma ampiamente gestibile per il Benfica, atteso in Danimarca dall’AGF Aarhus dopo il 3-1 del Da Luz siglato da Rafa Silva, Barreiro e Pavlidis. La formazione di Marco Silva, imbattuta da sette gare e fresca per via del riposo concesso in campionato, parte nettamente favorita contro la squadra scandinava a secco di vittorie da 4 turni e punita dal 2-2 con l’Odense nel weekend. L’obbligo di scoprirsi per i padroni di casa promette una gara aperta ed entusiasmante, perfetta per la scelta Gol+Over 2.5.

Chiusura ad altissima tensione alla Groupama Arena di Budapest tra Ferencvaros e Trabzonspor. Gli ungheresi guidati difendono l’1-0 conquistato in Turchia con l’incornata di Zachariassen e puntano su un rendimento interno impeccabile (imbattuti nelle 4 gare casalinghe stagionali). La squadra di Fatih Tekke però si è appena goduta il debutto da titolare di Salah, autore della doppietta decisiva nel 2-1 inflitto in campionato al Basaksehir. Nonostante l’assenza dello squalificato Nwaiwu, la minaccia offensiva incarnata dall’egiziano ex Liverpool può mettere in grave crisi la retroguardia magiara, spingendo il pronostico sulla combo X2+Over 1.5.

La nostra multipla

KAUNO ZALGIRIS-BESIKTAS Multigol 0-1 Casa+Multigol 2-4 Ospite

LILLESTROM-EGNATIA Multigol Casa 1-2

VIKTORIA PLZEN-STELLA ROSSA 1X+Gol

AGF AARHUS-BENFICA Gol+Over 2.5

FERENCVAROS-TRABZONSPOR X2+Over 1.5

Comparazione quote

La combo “Gol+Over 2.5” in AGF-Benfica è quotata a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.88 su Sportbet. La combo “X2+Over 1.5” in Ferencvaros-Trabzonspor è quotata invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI