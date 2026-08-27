Pronostico Crystal Palace-Manchester City: quante insidie per Maresca

Crystal Palace-Manchester City, seconda giornata di Premier League: il pronostico della sfida di Selhurst Park e dove vedere la partita in tv e streaming.

Dopo il successo ottenuto all’esordio contro il Bournemouth, il Manchester City cerca continuità nella prima trasferta della stagione, facendo visita al Crystal Palace nel secondo turno di Premier League. La squadra di Enzo Maresca ha conquistato i tre punti nella gara inaugurale, ma il 2-1 finale ha evidenziato anche qualche difficoltà di troppo, soprattutto nella gestione della fase difensiva. Per i Citizens si tratta quindi di un altro test importante in questo avvio di nuovo corso.

Il Crystal Palace, invece, è chiamato a reagire dopo la sconfitta rimediata sul campo dell’Everton. Il 2-0 finale non racconta però fino in fondo l’andamento della partita: la squadra di Pierre Sage ha costruito diverse occasioni, ma non è stata in grado di concretizzare quanto creato, aspetto che dovrà essere corretto rapidamente per evitare un altro match complicato. Per il Palace c’è inoltre una tradizione recente non particolarmente favorevole contro il Manchester City. Gli Eagles hanno perso sei degli ultimi dieci confronti con i Citizens e in questo arco di tempo sono riusciti a vincere una sola volta. Quello non è stato un successo qualunque, però: è arrivato nella finale di FA Cup del 2025, quando il Crystal Palace si impose 1-0 conquistando uno dei trofei più importanti della propria storia.

Anche il Manchester City, dal canto suo, arriva all’appuntamento di venerdì con qualche interrogativo. La vittoria contro il Bournemouth ha permesso a Maresca di partire con il piede giusto, ma la difesa ha mostrato qualche crepa di troppo. Il fattore campo potrebbe quindi aiutare il Crystal Palace a rendere la sfida più equilibrata di quanto suggerisca il divario di valori tra le due squadre. Gli Eagles hanno già dimostrato di poter creare occasioni anche contro avversari organizzati e, con una maggiore precisione negli ultimi metri, possono mettere in difficoltà una formazione che deve ancora trovare la piena stabilità difensiva.

Come vedere Crystal Palace-Manchester City in diretta tv e streaming

La sfida Crystal Palace-Manchester City, valida per la seconda giornata della Premier League, è in programma venerdì alle 21:00. La partita sarà trasmessa in Italia su Sky e sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno 2 è a quota 1.66 su Sportbet e 1.62 su GoldBet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Il Manchester City ha qualcosa in più sul piano della qualità e arriva all’appuntamento con tre punti già in classifica, ma la trasferta di Selhurst Park presenta qualche insidia. Il Crystal Palace ha perso all’esordio senza essere dominato e può sfruttare le difficoltà difensive mostrate finora dai Citizens, che non hanno ancora chiuso una partita con la porta inviolata sotto la nuova gestione.

La squadra di Maresca resta comunque favorita per la maggiore qualità a disposizione e per la capacità di produrre occasioni anche nelle partite più complicate. Il City dovrebbe riuscire a portare a casa un’altra vittoria, ma il Palace ha le carte in regola per trovare almeno una rete in una gara che potrebbe superare i due gol complessivi.

Le formazioni di Crystal Palace-Manchester City

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Canvot, Richards, Tomiyasu; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; McNeil, Nketiah; Mateta.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol; Kovacic, Guehi; Foden, O’Reilly, Semenyo; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2