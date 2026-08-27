Pronostico Crystal Palace-Manchester City: quante insidie per Maresca

Crystal Palace-Manchester City, seconda giornata di Premier League: il pronostico della sfida di Selhurst Park e dove vedere la partita in tv e streaming.
Dopo il successo ottenuto all’esordio contro il Bournemouth, il Manchester City cerca continuità nella prima trasferta della stagione, facendo visita al Crystal Palace nel secondo turno di Premier League. La squadra di Enzo Maresca ha conquistato i tre punti nella gara inaugurale, ma il 2-1 finale ha evidenziato anche qualche difficoltà di troppo, soprattutto nella gestione della fase difensiva. Per i Citizens si tratta quindi di un altro test importante in questo avvio di nuovo corso.
Il Crystal Palace, invece, è chiamato a reagire dopo la sconfitta rimediata sul campo dell’Everton. Il 2-0 finale non racconta però fino in fondo l’andamento della partita: la squadra di Pierre Sage ha costruito diverse occasioni, ma non è stata in grado di concretizzare quanto creato, aspetto che dovrà essere corretto rapidamente per evitare un altro match complicato. Per il Palace c’è inoltre una tradizione recente non particolarmente favorevole contro il Manchester City. Gli Eagles hanno perso sei degli ultimi dieci confronti con i Citizens e in questo arco di tempo sono riusciti a vincere una sola volta. Quello non è stato un successo qualunque, però: è arrivato nella finale di FA Cup del 2025, quando il Crystal Palace si impose 1-0 conquistando uno dei trofei più importanti della propria storia.
Anche il Manchester City, dal canto suo, arriva all’appuntamento di venerdì con qualche interrogativo. La vittoria contro il Bournemouth ha permesso a Maresca di partire con il piede giusto, ma la difesa ha mostrato qualche crepa di troppo. Il fattore campo potrebbe quindi aiutare il Crystal Palace a rendere la sfida più equilibrata di quanto suggerisca il divario di valori tra le due squadre. Gli Eagles hanno già dimostrato di poter creare occasioni anche contro avversari organizzati e, con una maggiore precisione negli ultimi metri, possono mettere in difficoltà una formazione che deve ancora trovare la piena stabilità difensiva.
Come vedere Crystal Palace-Manchester City in diretta tv e streaming
La sfida Crystal Palace-Manchester City, valida per la seconda giornata della Premier League, è in programma venerdì alle 21:00. La partita sarà trasmessa in Italia su Sky e sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Il Manchester City ha qualcosa in più sul piano della qualità e arriva all’appuntamento con tre punti già in classifica, ma la trasferta di Selhurst Park presenta qualche insidia. Il Crystal Palace ha perso all’esordio senza essere dominato e può sfruttare le difficoltà difensive mostrate finora dai Citizens, che non hanno ancora chiuso una partita con la porta inviolata sotto la nuova gestione.
La squadra di Maresca resta comunque favorita per la maggiore qualità a disposizione e per la capacità di produrre occasioni anche nelle partite più complicate. Il City dovrebbe riuscire a portare a casa un’altra vittoria, ma il Palace ha le carte in regola per trovare almeno una rete in una gara che potrebbe superare i due gol complessivi.
Le formazioni di Crystal Palace-Manchester City
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Canvot, Richards, Tomiyasu; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; McNeil, Nketiah; Mateta.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol; Kovacic, Guehi; Foden, O’Reilly, Semenyo; Haaland.
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