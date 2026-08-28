Pronostici Premier League 29 agosto: Iraola e De Zerbi osservati speciali

Premier League, nei match del sabato Liverpool e Spurs vanno a caccia dei primi tre punti dopo i rispettivi flop all’esordio. A Coventry è scontro tra neopromosse con l’Hull City.

Il sabato della seconda giornata di Premier League propone un programma ricco di spunti e incroci ad alta tensione. Nel lunch match delle 13:30 ad Anfield, il Liverpool di Andoni Iraola – reduce dal sofferto 2-2 di Newcastle acciuffato al 99′ da Szoboszlai – ospita un Nottingham Forest in crisi d’identità. Il nuovo tecnico dei Garibaldi Reds, Oliver Glasner, sta vivendo un avvio travagliato segnato dalle doppie sconfitte col Leeds tra campionato e League Cup e da una preoccupante sterilità offensiva (solo 1.4 xG prodotti e 0 gol segnati in 180 minuti). Considerando che le squadre di Glasner hanno faticato a trovare la via della rete in quattro degli ultimi cinque incroci con quelle di Iraola, il nostro pronostico si orienta sulla combinata 1+Under 4.5.

Alle 16:00 l’avvincente scontro tra neopromosse alla CBS Arena vede opposti Coventry ed Hull City. Gli Sky Blues di Frank Lampard, travolti dall’Arsenal all’esordio ma rinvigoriti dal 4-2 al Plymouth in League Cup, cercheranno di far valere l’incredibile ruolino interno che la scorsa stagione li ha visti conquistare 55 punti in Championship.

Di fronte troveranno però un Hull galvanizzato dal clamoroso 2-0 inflitto al Manchester United nella prima giornata ed imbattuto da sei gare ufficiali. Data la spinta casalinga di Lampard (sempre vincente nei precedenti da allenatore contro i Tigers) e i recenti limiti difensivi mostrati da entrambe, la giocata consigliata è l’esito Gol.

Le previsioni sulle altre partite

Sempre alle 16:00 al Vitality Stadium si incrociano Bournemouth ed Everton. La squadra di Marco Rose vuole riscattare il beffardo finale dell’Etihad Stadium (2-1 per il City dopo l’iniziale vantaggio di Tavernier) e fa perno sull’eccellente tradizione interna contro i Toffees (nove successi nei 12 scontri diretti più recenti).

Tuttavia, l’Everton di David Moyes è partito con le marce alte infilando due successi senza subire reti tra Crystal Palace (2-0) e Preston (4-0 in League Cup). Alla luce del rendimento difensivo rigoroso mostrato dagli ospiti nelle prime uscite e la tendenza a sfide tattiche sulla costa meridionale, la nostra scelta punta sulla combo Multigol Casa 1-2+Multigol Ospite 0-2.

A chiudere il programma del sabato alle 18:30 è il big match del Tottenham Hotspur Stadium tra Tottenham e Newcastle. Gli Spurs di Roberto De Zerbi cercano l’immediato riscatto in campionato dopo il pesante 3-0 subito a Brentford, già prontamente archiviato dal travolgente 5-1 al Charlton in League Cup, con tanto di impatto subitaneo del neoacquisto Savinho.

Il tecnico italiano vanta uno storico di 8 vittorie su 11 gare disputate subito dopo un KO con tre o più gol di scarto, e potrà contare sul rientro dei titolari van de Ven e Pedro Porro. Di fronte c’è il Newcastle di Matthias Jaissle, ancora a caccia della prima vittoria in campionato dopo il 2-2 col Liverpool e la faticosa vittoria per 3-2 sul West Bromwich in League Cup. Nonostante l’ottimo rendimento esterno dei Magpies nel nord di Londra, l’orgoglio del Tottenham tra le mura amiche (vincitore al debutto interno nelle ultime cinque stagioni con un parziale di 14-1) e la tendenza del Newcastle a subire gol orientano il pronostico sulla combo 1X+Over 1.5.

La nostra multipla

LIVERPOOL-NOTTINGHAM FOREST 1+Under 4.5

COVENTRY-HULL CITY Gol

BOURNEMOUTH-EVERTON Multigol 1-2 Casa+Multigol 0-2 Ospite

TOTTENHAM-NEWCASTLE 1X+Over 1.5

Comparazione quote

Il segno Gol in Coventry-Hull è quotato a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Sportbet. La combo 1X+Over 1.5 in Tottenham-Newcastle è quotata invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Sportbet.

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