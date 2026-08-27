Pronostici Bayern Monaco-Stoccarda e Lille-PSG: emozioni assicurate

Bayern Monaco-Stoccarda e Lille-PSG sono due match validi rispettivamente per la prima giornata di Bundesliga e per la seconda di Ligue 1 e si giocano venerdì alle 20:30 e alle 20:45: pronostici, probabili formazioni, diretta tv e streaming.

La stagione del Bayern Monaco si è aperta come si era chiusa quella precedente, ovvero con il sollevamento di una coppa, in questo caso la Supercoppa di Germania. Sabato scorso i bavaresi si sono imposti 2-1 sui rivali del Borussia Dortmund in un Klassiker in cui il divario è sembrato più ampio di quanto dica il risultato finale: i numeri descrivono il solito dominio della squadra di Vincent Kompany, capace di controllare il possesso (61% contro il 39% dei gialloneri) e di effettuare ben 21 tiri totali, tredici in più rispetto agli avversari.

Il Bayern ora cercherà di iniziare con il piede giusto anche in campionato mettendo nel mirino i primi tre punti nel match che solleva il sipario sulla Bundesliga 2026-27. A far visita ai campioni in carica è lo Stoccarda, strapazzato proprio dai bavaresi nella finale di Coppa di Germania dello scorso maggio (3-0). Gli uomini di Sebastian Hoeness sono in ogni caso reduci da una stagione positiva e lo dimostra il fatto che grazie al quarto posto abbiano conquistato un pass per la Champions League. Una settimana fa la prima gara ufficiale nel primo turno di Coppa di Germania: tutto facile contro l’Hansa Rostock, travolto 4-0 in trasferta sfruttando il momento di forma dell’attaccante Pejcinovic (tripletta), acquistato in estate per 25 milioni di euro.

Come vedere Bayern Monaco-Stoccarda in diretta tv e in streaming

La sfida Bayern Monaco-Stoccarda è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

I precedenti storici nell’era della Bundesliga fotografano un dominio schiacciante della corazzata bavarese: 88 vittorie su 132 incroci per il Bayern, con ben 29 affermazioni negli ultimi 33 Suedderby disputati dal 2010 a oggi e sei vittorie di fila negli scontri diretti più recenti. La macchina da gol di Kompany si ripresenta tirata a lucido per la prima casalinga e promette di imporre subito ritmi elevati contro un avversario storicamente alla portata. Nonostante lo Stoccarda metta in mostra un attacco in salute guidato da Pejcinovic, la sproporzione nei numeri difensivi e la fragilità mostrata dagli ospiti nei grandi appuntamenti contro i bavaresi orientano la sfida verso una vittoria netta dei padroni di casa e pure con uno scarto importante.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Stoccarda

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Tah, Kim, Stanišić; Kimmich, Pavlović; Olise, Brown, Luis Díaz; Kane.

STOCCARDA (4-2-3-1): Bredlow; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt; Prömel, Stiller; El Khannouss, Undav, Tomás; Pejčinović.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

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Comparazione quote

La combo “1+Over 2.5” in Bayern Monaco-Stoccarda è quotata a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.39 su Sportbet. La combo “Gol+Over 2.5” in Lille-PSG è quotata invece a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 1.98 su Sportbet.

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Il PSG campione di tutto non è ancora al top della forma e, dopo aver perso il Trophée des Champions (la Supercoppa francese) con il Lens, non è andato al di là di un pareggio (2-2) nell’esordio in Ligue 1 con il Rennes, su un campo in cui i capitolini hanno storicamente fatto fatica. Domenica scorsa, a togliere le castagne dal fuoco a Luis Enrique, è stato il nuovo arrivato Ferran Torres, che da subentrato con una doppietta ha permesso al PSG di riacciuffare i bretoni, in vantaggio di due gol a fine primo tempo.

A distanza di una settimana Marquinhos e compagni saranno impegnati in un’altra trasferta complicata, contro il Lille da quest’anno guidato dal figlio d’arte Davide Ancelotti. I Dogues hanno cominciato bene la stagione battendo con un comodo 2-0 l’Angers a domicilio (gol dell’eterno Giroud e di Tiago Santos). Una partita quasi a senso unico, con il Lille sempre in controllo e soprattutto con un atteggiamento mai passivo o conservativo. Basterà una prestazione simile per fermare una corazzata come il PSG, che non perde con i Dogues da 10 incontri di fila?

Come vedere Lille-PSG in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lille e PSG è in programma venerdì alle 20:45. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.

Il pronostico

Se da un lato il Lille difende una tradizione positiva ad agosto tra le mura amiche (nessun KO in questo mese dal 2022), dall’altro il PSG vanta un’inviolabilità storica contro i Dogues che dura da 10 scontri diretti consecutivi. Con la difesa parigina apparsa finora insolitamente distratta nei primi 45 minuti e un Lille propositivo, lo spettacolo allo Stade Pierre-Mauroy appare garantito. I parigini possiedono in ogni caso una qualità d’organico fuori scala per il contesto transalpino, ma le amnesie difensive mostrate sia in Supercoppa che al debutto con il Rennes offrono speranze alla formazione di Ancelotti jr. Considerando il peso dell’attacco parigino con l’impatto di Ferran Torres e l’organizzazione tattica dei padroni di casa legata all’esperienza di Giroud, la sfida si preannuncia aperta e ricca di occasioni da rete da ambo i lati.

Le probabili formazioni di Lille-PSG

LILLE (4-2-3-1): Özer; Tiago Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud; André, Bentaleb; Mbappé, Haraldsson, Önal; Fernandez-Pardo.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche, Ferran Torres, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2