I pronostici di venerdì 28 agosto: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 28 agosto, si giocano anticipi in tutti i principali campionati europei: il Milan va a caccia di conferme a San Siro contro il neopromosso Venezia.

La Bundesliga è l’ultimo dei 5 principali campionati europei a riaprire i battenti. Spetta come da tradizione ai campioni di Germania in carica del Bayern Monaco battezzare la nuova stagione. I bavaresi, freschi di vittoria della Supercoppa (una settimana fa hanno regolato 2-1 il Borussia nel primo Klassiker stagionale), ospitano lo Stoccarda all’Allianz Arena, in una gara che promette spettacolo, come del resto succede ogni volta che scende in campo la corazzata di Vincent Kompany, capace di sfondare lo scorso anno il tetto dei 120 gol.

Ma ci sono anticipi anche in Serie A, Ligue 1, Liga e Premier League. Nel nostro campionato sarà Milan-Venezia ad aprire le danze nel secondo turno. I rossoneri hanno dato ottime sensazioni all’esordio con il Torino, a riprova del fatto che le coraggiose scelte del tecnico Amorim fossero azzeccate, e mettono nel mirino altri tre punti nel match coi lagunari, sconfitti 2-0 nella prima giornata dal Lecce. In Inghilterra il Manchester City di Enzo Maresca, ancora in fase di rodaggio dopo l’addio di Pep Guardiola, potrebbe non avere vita facile a Londra contro il Crystal Palace, ma rischia qualcosa anche il PSG nell’anticipo di Ligue 1 in casa del Lille: i parigini all’esordio in campionato non sono andati al di là di un pareggio a Rennes, riacciuffando i bretoni nel finale con una doppietta del nuovo arrivato Ferran Torres.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1+OVER 2.5 in Bayern Monaco-Stoccarda, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

RACING SANTANDER O PAREGGIO (in Racing Santander-Elche, Liga, ore 19:00)

(in Racing Santander-Elche, Liga, ore 19:00) AL-HILAL (in Al Khaleej-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 20:00)

(in Al Khaleej-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 20:00) MILAN (in Milan-Venezia, Serie A, ore 20:45)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Nassr-Al Taawoun , Saudi Pro League, ore 20:00

, Saudi Pro League, ore 20:00 Lille-PSG , Ligue 1 , ore 20:45

, , ore 20:45 Rio Ave-Sporting CP, Liga Portugal, ore 21:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Groningen-Fortuna Sittard , Eredivisie, ore 20:00

, Eredivisie, ore 20:00 Crystal Palace-Manchester City , Premier League, ore 21:00

, Premier League, ore 21:00 Alavés-Villarreal, Liga, ore 21:30

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 13.67 GOLDBET ; 14.85 SPORTBET; 13.67 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Wrexham-Birmingham, Championship, ore 21:00