Pronostici Bundesliga 29 agosto: debutti casalinghi per due big

Bundesliga, la prima giornata del massimo campionato tedesco va in scena quasi tutta di sabato. Il BVB alle 18:30 ospita l’Amburgo, il Lipsia accoglie il ‘Gladbach.

La prima giornata della della Bundesliga 26-27 entra nel vivo con cinque sfide ricche di motivi d’interesse tra il pomeriggio e il match serale. Il piatto forte si consuma al Signal Iduna Park alle 18:30, dove il Borussia Dortmund di Niko Kovac accoglie l’Amburgo.

I gialloneri, vicecampioni in carica e miglior difesa del passato torneo con 34 gol incassati, vogliono mettersi alle spalle la sconfitta per 2-1 in Supercoppa di Germania contro il Bayern Monaco. La spinta dei 13 successi su 17 gare interne disputate nello scorso campionato s’intreccia con una cabala nettamente favorevole: il BVB è imbattuto nelle ultime sette sfide dirette contro gli anseatici (6 vittorie e un pari), avversario che in trasferta ha faticato enormemente nella parte finale della scorsa annata. La sproporzione di valori tra le due rose rende la combinata 1+Over 1.5 la giocata più solida per il debutto di Kovač.

Alla Red Bull Arena invece il nuovo Lipsia targato Martin Demichelis riceve il Borussia Monchengladbach. Nonostante la cessione di Diomande al Real Madrid, i Red Bulls vantano un ruolino casalingo impeccabile con cinque vittorie di fila nel finale della scorsa stagione e la travolgente affermazione per 6-0 in coppa contro l’Eintracht Treviri. Di fronte c’è un ‘Gladbach reduce dal 5-0 in DFB Pokal ma penalizzato da ben undici trasferte consecutive senza vittorie in Bundesliga. L’efficienza offensiva interna del Lipsia orienta il pronostico sulla giocata Multigol Casa 2-4.

Le previsioni sulle altre partite

Debutto tutt’altro che morbido per il Colonia di René Wagner, che ospita l’ambizioso Hoffenheim al RheinEnergieStadion. I padroni di casa hanno rivoluzionato l’organico a suon di acquisti dopo una salvezza sofferta, mentre la compagine di Christian Ilzer, rinvigorita dai 60 milioni investiti sul mercato grazie alla cessione di Touré al Newcastle, si presenta col morale alle stelle dopo il 4-0 all’Erzgebirge Aue in DFB Pokal.

Il potenziale d’attacco delle due formazioni unito alle rispettive disattenzioni difensive lascia presagire una sfida aperta, adatta alla combo X2+Gol.

Allo Stadion An der Alten Försterei della capitale tedesca va in scena l’esordio di Mauro Lustrinelli sulla panchina dell’Union Berlino contro l’Eintracht Francoforte, al cui timone è tornato Adi Hutter. I capitolini hanno mostrato una buona verve offensiva nel 4-2 in coppa contro il Braunschweig con l’innesto dell’ex Atalanta Latte Lath, ma gli ospiti arrivano galvanizzati dal roboante 11-0 rifilato in DFB Pokal al modesto St Tonis. L’equilibrio tattico storico di questo incrocio suggerisce la scelta della combo Multigol 0-2 Casa+Multigol 1-2 Ospite. Infine, alla MEWA Arena il Mainz di Urs Fischer riceve la neopromossa Paderborn. I padroni di casa attraversano un momento di forma strepitoso, forti di una striscia d’imbattibilità condita dal 9-0 in coppa con poker di Tietz, mentre gli ospiti, pur imbattuti da otto uscite complessive e reduci dal 4-2 sul Phonix Lubeck, pagano il divario d’esperienza e di categoria rispetto al club di Magonza, dettaglio che rende il segno 1 la decisione più lineare.

La nostra multipla

COLONIA-HOFFENHEIM X2+Gol

UNION BERLINO-EINTRACHT FRANCOFORTE Multigol 0-2 Casa+Multigol 1-2 Ospite

MAINZ-PADERBORN 1

LIPSIA-BORUSSIA MONCHENGLADBACH Multigol Casa 2-4

BORUSSIA DORTMUND-AMBURGO 1+Over 1.5

Comparazione quote

Il segno “1+Over 1.5” in Borussia Dortmund-Amburgo è quotato a 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.43 su Sportbet. Il segno “Multigol Casa 2-4” in Lipsia-Borussia Monchengladbach è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Sportbet.

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