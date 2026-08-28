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Pronostico Juventus-Parma: Spalletti vuole subito il bis

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La Juventus debutta in casa contro il Parma dopo il successo all’esordio: analisi della partita, formazioni e pronostico del match di sabato.

La Juventus si prepara alla prima gara casalinga della nuova stagione di Serie A con l’obiettivo di dare continuità al successo ottenuto all’esordio sul campo del Frosinone. La squadra di Luciano Spalletti ha conquistato i tre punti nella prima giornata, mostrando una certa superiorità nel corso dell’incontro, ma dovrà ora confermarsi davanti al proprio pubblico contro un Parma ancora a secco di punti. L’avvio positivo, tuttavia, è stato accompagnato da una brutta notizia: l’infortunio di uno dei principali elementi offensivi della rosa, Kenan Yildiz, rischia infatti di privare la Juventus di una pedina importante per un periodo piuttosto lungo.

McKennie
Pronostico Juventus-Parma: la prima allo Stadium nasconde un’insidia (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Dall’altra parte ci sarà un Parma reduce da una sconfitta interna contro il Cagliari. La squadra di Carlos Cuesta ha pagato anche le conseguenze di una sessione di mercato che ha modificato profondamente la rosa, con alcune partenze importanti che hanno ridotto le certezze a disposizione dell’allenatore. L’esordio in campionato ha prodotto appena due conclusioni nello specchio della porta, un dato che racconta bene le difficoltà incontrate nella fase offensiva.

La trasferta di Torino non sembra quindi arrivare nel momento più semplice per gli emiliani. Il Parma ha vinto soltanto una delle ultime 21 prime trasferte stagionali disputate in Serie A e, nello stesso periodo, ha perso tre volte contro la Juventus. Anche gli ultimi precedenti diretti sorridono nettamente ai bianconeri: nella passata stagione sono arrivati due successi, compreso il 4-1 maturato nell’ultimo confronto.

Come vedere Juventus-Parma in diretta tv e streaming

Cuesta
Come vedere Juventus-Parma in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Juventus-Parma, valida per la seconda giornata di Serie A, è in programma sabato alle 20:45. Verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

La Juventus parte con i favori del pronostico e il successo ottenuto a Frosinone rappresenta una buona base da cui ripartire. I bianconeri hanno creato molto nella prima giornata e, giocando davanti al proprio pubblico, possono avere ulteriori margini di miglioramento soprattutto nella gestione delle occasioni.

Il Parma, invece, ha mostrato già all’esordio qualche limite nella produzione offensiva e arriva a Torino dopo aver perso in casa contro una squadra che potrebbe essere una diretta concorrente per la salvezza. La differenza di qualità e il rendimento storico degli emiliani nelle prime trasferte stagionali spingono quindi verso i padroni di casa. La Juventus dovrebbe riuscire a controllare la partita e conquistare il secondo successo consecutivo, con il Parma che potrebbe faticare a trovare la via del gol.

Le formazioni di Juventus-Parma

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, McKennie, Boga; Kolo Muani.
PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti, Valeri; Ordonez, Keita, Bernabe; Almqvist, Toure, Lontani.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

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