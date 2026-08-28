Pronostico Sassuolo-Torino: c’è un mito da sfatare

Sassuolo-Torino mette di fronte due squadre ancora ferme a zero punti: tutto sulla sfida del Mapei Stadium e dove vederla in tv e streaming.

Il Sassuolo vuole dimenticare rapidamente la sconfitta rimediata all’esordio e sfruttare il ritorno al Mapei Stadium per conquistare i primi punti della stagione. I neroverdi hanno tenuto testa all’Atalanta nella prima giornata, al netto del risultato finale di 2-1, ma possono ripartire dalle indicazioni positive emerse a Bergamo e, soprattutto, da un rendimento casalingo che nella scorsa stagione era stato tra i più interessanti del campionato.

Anche il Torino è rimasto a mani vuote nella prima giornata, battuto dal Milan al termine di una partita rimasta in equilibrio per un’ora prima della svolta rossonera. La squadra granata ha però già centrato una vittoria ufficiale in questa stagione, superando il Carrarese in Coppa Italia. Per Ignazio Abate il confronto con il Sassuolo rappresenta dunque un’altra occasione per iniziare a dare una fisionomia precisa alla sua nuova squadra. Se il rendimento interno può spingere il Sassuolo, i precedenti raccontano invece una storia decisamente diversa: il Torino è infatti imbattuto contro i neroverdi dal settembre 2022 e nella scorsa stagione ha completato la doppia vittoria nei due confronti di campionato. Ancora più significativo è il bilancio delle sfide disputate al Mapei Stadium: il Sassuolo ha conquistato soltanto una vittoria nelle ultime undici partite casalinghe di Serie A contro i granata.

Il problema del Torino, però, è rappresentato proprio dalle trasferte. Nello scorso campionato la formazione piemontese ha raccolto soltanto quattro successi lontano da casa, un rendimento che non lascia particolarmente tranquilli alla vigilia di una gara in cui il Sassuolo potrà contare sul proprio pubblico. I neroverdi, al contrario, avevano chiuso la passata stagione con ben nove vittorie interne, un bottino superiore a quello ottenuto dalla maggior parte delle squadre di Serie A. La prima giornata ha inoltre fornito indicazioni incoraggianti sul piano della produzione offensiva del Sassuolo. A Bergamo, infatti, la squadra di Alberto Aquilani ha effettuato più conclusioni di qualsiasi altra formazione nel turno inaugurale, pur riuscendo a trovare la rete soltanto una volta. Il margine per migliorare sotto porta è quindi evidente, ma la capacità di creare occasioni contro un avversario di livello come l’Atalanta rappresenta un elemento da non trascurare.

Come vedere Sassuolo-Torino in diretta tv e streaming

La sfida Sassuolo-Torino, valida per la seconda giornata di Serie A, è in programma sabato alle 18:30. Verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Sassuolo arriva all’appuntamento con il vantaggio del fattore campo e con una prestazione d’esordio che, nonostante la sconfitta, ha mostrato una squadra capace di creare parecchio contro un avversario di spessore. Il Torino può invece aggrapparsi a una tradizione recente decisamente favorevole negli scontri diretti, ma il rendimento esterno della passata stagione non offre garanzie. La sfida potrebbe quindi essere più equilibrata di quanto suggerisca il fattore campo, ma il Sassuolo, nonostante le assenze, sembra avere le condizioni migliori per andare a punti dopo il KO di Bergamo in una partita nella quale entrambe le squadre hanno le qualità per trovare almeno una rete.

Le formazioni di Sassuolo-Torino

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Odenthal, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Adzic; Volpato, Bowie, Laurienté.

TORINO (3-4-2-1): Mascardi; Comuzzo, Coco, Comert; Fortini, Fitz-Jim, Gineitis, Cacciamani; Vlasic, Casadei; Simeone.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1