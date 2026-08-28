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I pronostici del weekend (29-30 agosto): Serie A e campionati esteri

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I pronostici del weekend, seconda giornata in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo tutti i principali campionati europei: dopo Serie A, Premier League, Liga e Ligue 1 riparte anche la Bundesliga. Vittorie in arrivo per Feyenoord, Manchester United, Real Madrid, Inter e Juventus.

I pronostici del weekend (29-30 agosto): Serie A e campionati esteri (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e alle caratteristiche tattiche delle squadre in questione, occhio a Chelsea-Brighton, Colonia-Hoffenheim, Borussia Dortmund-Amburgo, Willem II-Heerenveen e Celtic-Falkirk.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Tottenham-Newcastle, Bournemouth-Everton, Sassuolo-Torino, Lipsia-Gladbach, Utrecht-PSV.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Chelsea-Brighton, Premier League, domenica 15:00
Colonia-Hoffenheim, Bundesliga, sabato 15:30
Borussia Dortmund-Amburgo, Bundesliga, sabato 18:30
Willem II-Heerenveen, Eredivisie, domenica 14:30
Celtic-Falkirk, Scottish Premiership, sabato 16:00
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Le probabili squadre vincenti: i pronostici

Feyenoord (in Feyenoord-Den Haag, Eredivisie, domenica 14:30)
Manchester United (in Manchester United-Ipswich, Premier League, domenica 17:30)
Real Madrid (in Real Madrid-Malaga, Liga, domenica 17:00)
Inter (in Cagliari-Inter, Serie A, domenica 20:45)
Juventus (in Juventus-Parma, Serie A, sabato 20:45)
Comparazione quota totale (gol + over): 74.48 GOLDBET ; 86.25 SPORTBET; 74.48 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

Tottenham-Newcastle, Premier League, sabato 18:30
Bournemouth-Everton, Premier League, sabato 16:00
Sassuolo-Torino, Serie A, sabato 18:30
Lipsia-Gladbach, Bundesliga, sabato 18:30
Utrecht-PSV, Eredivisie, domenica 12:15
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