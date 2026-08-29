I pronostici di sabato 29 agosto: Serie A, Premier League, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di sabato 29 agosto, la Juve di Luciano Spalletti ospita il Parma allo Stadium: l’obiettivo è rimanere a punteggio pieno. In Premier c’è una gara che promette gol.

Il sabato della seconda giornata di Serie A propone ben quattro anticipi, programma nutrito che si concluderà in serata con il match di Torino tra Juventus e Parma. I bianconeri hanno vinto ma senza convincere particolarmente nell’esordio a Frosinone, sbagliando tanto sotto porta e trascinandosi dietro uno dei principali difetti della passata stagione. Troppi sprechi che hanno fatto storcere il naso anche a Luciano Spalletti: il tecnico della Signora ha “pizzicato” pubblicamente Kolo Muani, l’acquisto principe dell’estate che non ha inciso particolarmente in Ciociaria, mangiandosi un paio di gol clamorosi.

La scarsa vena realizzativa non dovrebbe in ogni caso impedire a Madama di fare suoi altri tre punti nella sfida casalinga con i ducali di Carlos Cuesta, caduti nella prima giornata contro il Cagliari al “Tardini” in una partita in cui hanno dimostrato di essere ancora in fase di rodaggio dopo i non pochi cambiamenti a livello di rosa. Spostandoci in Germania, occhi puntati sul primo turno di Bundesliga, dove Borussia Dortmud e Bayer Leverkusen difficilmente topperanno rispettivamente contro Amburgo ed Elversberg. In Ligue 1 invece il Lione di Paulo Fonseca cercherà di dimenticare la grande delusione patita in settimana per l’eliminazione dai playoff di Champions League (KO con il Fenerbahçe): la voglia di rivalsa dei Gones farà verosimilmente la differenza nella gara del Groupama Stadium con il Le Havre. Chiudiamo con la Premier League, dove sono attesi gol ed emozioni in Tottenham-Newcastle, con gli uomini di Roberto De Zerbi chiamati a riscattare il pesante tonfo all’esordio con il Brentford.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1+MULTIGOL 1-5 in Borussia Dortmund-Amburgo, Bundesliga, ore 18:30

Vincenti

BAYER LEVERKUSEN (in Elversberg-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 15:30)

(in Elversberg-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 15:30) LIONE (in Lione-Le Havre, Ligue 1, ore 20:45)

(in Lione-Le Havre, Ligue 1, ore 20:45) JUVENTUS (in Juventus-Parma, Serie A, ore 20:45)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Celtic-Falkirk , Scottish Premiership, ore 16:00

, Scottish Premiership, ore 16:00 AZ Alkmaar-GA Eagles , Eredivisie, ore 18:45

, Eredivisie, ore 18:45 Academico Viseu-Porto, Liga Portugal, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Tottenham-Newcastle , Premier League, ore 18:30

, Premier League, ore 18:30 Young Boys-Basilea , Swiss Super League, ore 20:30

, Swiss Super League, ore 20:30 PEC Zwolle-NEC Nijmegen, Eredivisie, ore 21:00

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 8.73 GOLDBET ; 8.94 SPORTBET; 8.73 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X+UNDER 3.5 in Sassuolo-Torino, Serie A, ore 18:30