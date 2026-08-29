Pronostici Cagliari-Inter e Lazio-Genoa: Chivu e Gattuso a caccia di conferme

Cagliari-Inter e Lazio-Genoa sono due partite della seconda giornata di Serie A e si giocano domenica alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

In Serie A è sempre l’Inter la squadra da battere e i nerazzurri campioni d’Italia in carica l’hanno confermato una settimana fa a San Siro asfaltando il neopromosso Monza (4-1) dopo un primo tempo più combattuto nel previsto, in cui il brianzolo Varela aveva replicato a Calhanoglu. Nella ripresa però è venuta fuori tutta la qualità della corazzata di Cristian Chivu: Zielinski, Pio Esposito e per ultimo Bisseck hanno regalato alla Beneamata i primi tre punti della stagione.

Il gol subito è una delle poche macchie: il tecnico rumeno deve tenere in considerazione i numeri del match, con il Monza che a sorpresa ha finito paradossalmente per creare più xG dell’Inter (1.23 contro 1.05), arrivando a tirare pure tre volte in porta (sette i tiri complessivi). Nella trasferta di Cagliari i nerazzurri cercheranno di fare meglio da questo punto di vista, sebbene si troveranno di fronte una squadra che ha iniziato come meglio non poteva il suo campionato e cioè con una preziosissima vittoria di Parma contro una potenziale rivale per la salvezza. La rete di Romano a 10 minuti dalla fine ha fatto impazzire di gioia l’allenatore dei sardi Fabio Pisacane, che anche quest’anno vuole togliersi delle soddisfazioni. Il tecnico rossoblù darà fiducia agli undici del “Tardini”, con Adopo e Maldini alle spalle di Mendy, ma non ci saranno rivoluzioni neppure in casa Inter. Bisseck è in vantaggio nel duello con il nuovo arrivato Stones, Thuram partirà nuovamente dalla panchina.

Come vedere Cagliari-Inter in diretta tv e in streaming

Cagliari-Inter è in programma domenica alle 20:45 all’Unipol Domus di Cagliari e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Cagliari-Inter anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

I precedenti storici all’Unipol Domus tracciano un quadro nettamente favorevole al club meneghino. L’Inter ha conquistato la vittoria in 9 delle ultime 10 sfide dirette in Serie A contro il Cagliari, segnando 26 reti complessive (una media di 2.6 a partita), ed è reduce da sei affermazioni casalinghe consecutive in terra sarda.

In ogni caso, i rossoblù si presenteranno compatti e aggressivi per sfruttare l’entusiasmo del pubblico e per prolungare il momento magico dopo Parma. L’Inter però ha una qualità e una profondità di rosa non paragonabile a quella dei ducali e, risolte le sbavature difensive viste al debutto, ha tutte le carte in regola per mantenere la propria tradizione vincente in Sardegna. Puntiamo sul successo dei campioni d’Italia all’interno di un match da almeno due reti complessive.

Le probabili formazioni di Cagliari-Inter

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Juan Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy.

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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Comparazione quote

La combo “2+Over 1.5” in Cagliari-Inter è quotata a 1.70 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. La combo “1X+Under 3.5” in Lazio-Genoa è quotata invece a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.54 su Sportbet.

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La Lazio ha reagito alla grande dopo la figuraccia in Coppa Italia (eliminazione con il Mantova, formazione che milita in cadetteria, al primo turno), espugnando il “Dall’Ara” di Bologna con un gol del neo arrivato Frattesi (0-1). Immediato l’impatto dell’ex Inter, fatto entrare nella ripresa da Gennaro Gattuso.

Per l’ex ct della nazionale un bel sospiro di sollievo, una vittoria di carattere fondamentale per scacciare – almeno per qualche giorno – le negatività e le tensioni di un’estate caratterizzata da polemiche, contestazioni e da un malumore che ormai aleggia da tempo sulla piazza biancoceleste.

Nel frattempo la società sta correndo ai ripari sul mercato. Sutalo e Pinamonti danno profondità alla rosa e non è detto che prima del gong possa arrivare qualcun’altro. Nel posticipo domenicale all’Olimpico è di scena il Genoa, sconfitta 2-0 al’esordio dal Napoli a Marassi in un match contraddistinto dalle feroci polemiche dei rossoblù per via del presunto fallo sulla rete di De Bruyne che a 8 minuti dalla fine ha sbloccato la gara. Daniele De Rossi non le ha mandate a dire a fine partita, deluso ma anche soddisfatto dalla prestazione dei suoi, capaci nel primo tempo di mettere in difficoltà i partenopei. A Roma il tecnico del Grifone dovrà fare di nuovo a meno di Havel, Traoré, Nuredini, Meichtry, e Venturino. Il neoacquisto Osmajic invece si accomoderà in panchina. Nella Lazio out per infortunio Marusic e Dele-Bashiru. Dal 1′ sia Frattesi che Floriani Mussolini.

Come vedere Lazio-Genoa in diretta tv e in streaming

Lazio-Genoa, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La sorprendente vittoria di Bologna ha ridato ossigeno e serenità all’ambiente laziale, che con l’inserimento di Frattesi guadagna parecchio in termini offensivi. Il Genoa di De Rossi ha mostrato carattere e un’ottima fase di pressione alta, ma l’ampia lista di indisponibili rischia di togliere energie ed alternative a gara in corso. Il fattore campo e il trend storico a favore dei padroni di casa – i capitolini hanno vinto otto delle ultime nove sfide di Serie A all’Olimpico contro i liguri – orientano la sfida verso il segno 1. Per chi invece non vuole correre rischi, può optare per la combo 1X+Under 3.5, dal momento che entrambe non sono apparse prolifiche nella prima giornata.

Le probabili formazioni di Lazio-Genoa

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Taylor, Rovella, Frattesi; Cancellieri, Dia, Zaccagni.

GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Amorim, Ellertsson; Baldanzi; Vitinha, Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0