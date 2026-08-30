Pronostici Lecce-Roma e Atalanta-Bologna: la statistica sull’ex che fa ben sperare Gasp

Lecce-Roma e Atalanta-Bologna sono due partite della seconda giornata di Serie A e si giocano lunedì rispettivamente alle 18:30 e alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

La Roma tra le big è stata quella che più ha fatto la voce grossa nella prima giornata di campionato, strapazzando una Fiorentina in piena fase di rodaggio nonostante l’ambizioso mercato estivo. Una partita a senso unico quella contro i viola, ai quali la squadra di Gian Piero Gasperini ha rifilato 4 gol senza subirne nessuno. Malen ha ripreso dove aveva lasciato, e cioè segnando a raffica: l’attaccante olandese, ispirato da un Dybala sontuoso, ha realizzato una tripletta, mettendo costantemente a soqquadro la difesa dei toscani.

Una Roma che è apparsa brillante anche dal punto di vista atletico e che ha surclassato gli uomini di Fabio Grosso anche in termini di intensità e fisicità. Tanto basta per considerare i giallorossi favoriti anche nella trasferta di Lecce, contro una formazione che a sorpresa all’esordio si è imposta 2-0 nello scontro diretto con il neopromosso Venezia, tra le piccole è una di quelle che sembra essersi mossa meglio sul mercato. Ed invece la truppa di Eusebio Di Francesco, pur con un misero 29% di possesso palla, è riuscita ad avere la meglio in laguna grazie ai gol di Gorter e Tiago Gabriel, uno per tempo. Il tecnico dei salentini punta sempre sullo stesso 11 per provare a strappare punti con la Roma, mentre Gasperini è in apprensione per le condizioni di Koné, uscito acciaccato dal match con la Viola. Recuperato Molina, che dovrebbe partire dal 1′.

Come vedere Lecce-Roma in diretta tv e in streaming

Lecce-Roma è in programma lunedì alle 18:30 allo stadio “Via del Mare” di Lecce e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Lecce-Roma anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

I capitolini hanno vinto tenendo la porta inviolata tutte le ultime tre sfide di Serie A contro i salentini, concedendo un solo successo al Lecce nelle 20 gare casalinghe disputate nella massima serie (4-2 nel lontano 2012). C’è poi la cabala dei singoli: la Roma è l’avversario contro cui Di Francesco ha registrato il peggior rullino da allenatore (zero vittorie in 16 incroci, con 13 sconfitte totali e 10 ko di fila nelle ultime dieci). Inoltre, la truppa di Gasperini si presenta a Lecce forte di 6 vittorie consecutive in Serie A tra vecchio e nuovo campionato.

Il Lecce ha dimostrato estremo cinismo a Venezia, ma la qualità, la pressione soffocante e il momento di forma dell’attacco della Roma rappresentano un banco di prova di livello superiore. La tradizione nettamente favorevole e la fame di continuità della squadra di Gasperini fanno pendere la bilancia dalla parte dei capitolini. Attesi almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Lecce-Roma

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ngom, Gorter; Pierotti, Geubbels, N’Dri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Mora; Malen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3

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Comparazione quote

La combo “Multigol Casa 0-1+Multigol 2-4 Ospite” in Lecce-Roma è quotata a 2.05 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Sportbet. Il segno “Gol” in Atalanta-Bologna è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.79 su Sportbet.

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Umori diametralmente opposti nell’ambiente nerazzurro e in quello rossoblù. La Dea ha esordito in campionato con una vittoria sul Sassuolo (2-1), anche se molto sofferta – i neroverdi hanno creato 2.70 xG contro gli 0.88 dei nerazzurri – mentre il Bologna non è stato capace di approfittare del momento di difficoltà della Lazio per raccogliere i primi tre punti, arrendendosi 1-0 ai biancocelesti e confermando le difficoltà emerse durante le amichevoli estive.

Domenico Tedesco, che ha preso il posto di Vincenzo Italiano sulla panchina rossoblù, di lavoro da fare ne ha parecchio per non far rimpiangere il suo predecessore, in attesa che arrivino buone notizie dal mercato. Un discorso che vale pure per l’Atalanta, nel bel mezzo di una rivoluzione tattica rispetto al passato.

Maurizio Sarri tuttavia sta tentando di velocizzare il processo e i primi risultati iniziano ad essere visibili: dopo aver battuto il Sassuolo, la Dea in settimana ha conquistato il pass per la League Phase di Conference League andando a vincere 1-0 in casa dell’Hapoel Tel Aviv (campo neutro), squadra che sette giorni prima era uscita indenne dalla New Balance Arena. Sarri farà ovviamente rifiatare qualcuno che ha giocato anche in coppa, come Krstovic: fiducia al compagno di reparto Scamacca, autore del gol decisivo contro gli israeliani. Tedesco, invece, molto probabilmente schiererà dal 1′ Bernardeschi, tra i migliori nella sfida con la Lazio da subentrato.

Come vedere Atalanta-Bologna in diretta tv e in streaming

Atalanta-Bologna è in programma lunedì alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Atalanta-Bologna anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La tradizione recente racconta di un Bologna trasformatosi in un vero e proprio spauracchio per i bergamaschi. I felsinei hanno vinto quattro delle ultime sette sfide di Serie A contro l’Atalanta (comprese tre affermazioni nelle ultime quattro visite a Bergamo). Tuttavia, il Sarri-ball comincia a intravedersi sul piano della manovra: la Dea è prima in campionato per sequenze da almeno 10 passaggi (22), dimostrando già una precisa identità di possesso. Di contro, il Bologna rischia di incappare in due ko consecutivi a inizio torneo per la prima volta dal 2015.

L’Atalanta sta evidenziando qualche fisiologica amnesia difensiva in questa prima fase sarriana, concedendo troppe occasioni agli avversari, ma il livello di qualità della rosa è certamente superiore a quello rossoblù. Il Bologna ha mostrato poca incisività negli ultimi metri e rischia di soffrire la maggiore freschezza delle rotazioni bergamasche. Il fattore campo e il morale opposto delle due squadre indirizzano il favore verso i padroni di casa. Occhio al segno Gol, a una quota molto interessante considerando la fragilità difensiva mostrata dalla Dea all’esordio e il desiderio di riscatto degli emiliani.

Le probabili formazioni di Atalanta-Bologna

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Pasalic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Helland, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1