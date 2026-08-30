I pronostici di domenica 30 agosto: Serie A, Liga, Premier League e Ligue 1

I pronostici di domenica 30 agosto, l’Inter di Cristian Chivu fa visita al Cagliari con l’obiettivo di mettere in cascina altri tre punti. In campo anche Real Madrid e Manchester United.
Il calcio europeo è ormai tornato a pieno regime e ci attende una domenica scoppiettante, con dei match tutti da gustare un po’ in tutto il vecchio continente e non solo.
In Serie A sono in programma soltanto tre gare: oltre che sullo scontro diretto tra Napoli e Como, i riflettori sono puntati su Cagliari, dove l’Inter campione d’Italia in carica cercherà di dare continuità al successo per 4-1 sul neopromosso Monza all’esordio. Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, dovrà però pretendere maggiore attenzione dai suoi nella propria metà campo: i brianzoli, infatti, nel primo tempo hanno creato diverse occasioni da gol, arrivando anche a bucare la porta difesa da Josep Martinez. I sardi proveranno a fare lo stesso, soprattutto dopo il successo di misura conquistato all’esordio con una diretta concorrente come il Parma grazie a una rete di Romano.
Negli altri campionati il Real Madrid dovrebbe prendere a pallate il Malaga al “Bernabeu”. Sarebbe la terza vittoria di fila per i Blancos di José Mourinho, a valanga in settimana nel recupero con la Real Sociedad. Il Manchester United invece ha bisogno di riscattare il clamoroso tonfo all’esordio con l’Hull City: stavolta gli uomini di Michael Carrick faranno verosimilmente bottino pieno a Old Trafford contro un’altra neopromossa come l’Ipswich Town. Restando in Premier League, ci aspettiamo un match divertente a Stamford Bridge tra il Chelsea e il Brighton, ma sono attesi gol anche in Telstar-Ajax, Bodø/Glimt-Rosenborg e Monaco-Marsiglia.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 2+MULTIGOL 1-5 in Cagliari-Inter, Serie A, ore 20:45
Vincenti
- RENNES (in Rennes-Le Mans, Ligue 1, ore 17:15)
- MANCHESTER UNITED (in Manchester United-Ipswich Town, Premier League, ore 17:30)
- FLAMENGO (in Flamengo-Botafogo, Brasileirao, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Bodø/Glimt-Rosenborg, Eliteserien, ore 14:30
- Telstar-Ajax, Eredivisie, ore 16:45
- Real Madrid-Malaga, Liga, ore 17:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Chelsea-Brighton, Premier League, ore 15:00
- Nordsjaelland-Brøndby, Superligaen, ore 18:00
- Monaco-Marsiglia, Ligue 1, ore 20:45
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 7.67 GOLDBET ; 8.70 SPORTBET; 7.67 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1+UNDER 2.5 in Lazio-Genoa, Serie A, ore 20:45
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