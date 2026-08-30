I pronostici di domenica 30 agosto: Serie A, Liga, Premier League e Ligue 1

I pronostici di domenica 30 agosto, l’Inter di Cristian Chivu fa visita al Cagliari con l’obiettivo di mettere in cascina altri tre punti. In campo anche Real Madrid e Manchester United.

Il calcio europeo è ormai tornato a pieno regime e ci attende una domenica scoppiettante, con dei match tutti da gustare un po’ in tutto il vecchio continente e non solo.

In Serie A sono in programma soltanto tre gare: oltre che sullo scontro diretto tra Napoli e Como, i riflettori sono puntati su Cagliari, dove l’Inter campione d’Italia in carica cercherà di dare continuità al successo per 4-1 sul neopromosso Monza all’esordio. Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, dovrà però pretendere maggiore attenzione dai suoi nella propria metà campo: i brianzoli, infatti, nel primo tempo hanno creato diverse occasioni da gol, arrivando anche a bucare la porta difesa da Josep Martinez. I sardi proveranno a fare lo stesso, soprattutto dopo il successo di misura conquistato all’esordio con una diretta concorrente come il Parma grazie a una rete di Romano.

Negli altri campionati il Real Madrid dovrebbe prendere a pallate il Malaga al “Bernabeu”. Sarebbe la terza vittoria di fila per i Blancos di José Mourinho, a valanga in settimana nel recupero con la Real Sociedad. Il Manchester United invece ha bisogno di riscattare il clamoroso tonfo all’esordio con l’Hull City: stavolta gli uomini di Michael Carrick faranno verosimilmente bottino pieno a Old Trafford contro un’altra neopromossa come l’Ipswich Town. Restando in Premier League, ci aspettiamo un match divertente a Stamford Bridge tra il Chelsea e il Brighton, ma sono attesi gol anche in Telstar-Ajax, Bodø/Glimt-Rosenborg e Monaco-Marsiglia.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 2+MULTIGOL 1-5 in Cagliari-Inter, Serie A, ore 20:45

Vincenti

RENNES (in Rennes-Le Mans, Ligue 1, ore 17:15)

(in Rennes-Le Mans, Ligue 1, ore 17:15) MANCHESTER UNITED (in Manchester United-Ipswich Town, Premier League, ore 17:30)

(in Manchester United-Ipswich Town, Premier League, ore 17:30) FLAMENGO (in Flamengo-Botafogo, Brasileirao, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bodø/Glimt-Rosenborg , Eliteserien, ore 14:30

, Eliteserien, ore 14:30 Telstar-Ajax , Eredivisie, ore 16:45

, Eredivisie, ore 16:45 Real Madrid-Malaga, Liga, ore 17:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Chelsea-Brighton , Premier League, ore 15:00

, Premier League, ore 15:00 Nordsjaelland-Brøndby , Superligaen, ore 18:00

, Superligaen, ore 18:00 Monaco-Marsiglia, Ligue 1, ore 20:45

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 7.67 GOLDBET ; 8.70 SPORTBET; 7.67 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1+UNDER 2.5 in Lazio-Genoa, Serie A, ore 20:45