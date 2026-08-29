Pronostico Manchester United-Ipswich Town: parola d’ordine riscatto

Lo United cerca il riscatto dopo la sconfitta contro Hull, mentre l’Ipswich Town arriva a Old Trafford forte del successo all’esordio: ecco il pronostico.

Il Manchester United torna a Old Trafford dopo un esordio decisamente complicato e lo fa con la necessità di cancellare subito la sconfitta rimediata contro l’Hull City. I Red Devils sono stati battuti 2-0 in una partita nella quale hanno prodotto molto sul piano quantitativo, senza però riuscire a trasformare le numerose conclusioni in occasioni davvero pericolose. Adesso arriva l’Ipswich, formazione neopromossa che ha invece cominciato il campionato con il piede giusto.

La squadra di Michael Carrick aveva chiuso la scorsa Premier League al terzo posto, conquistando 12 vittorie nelle ultime 17 giornate e ritrovando così una posizione di classifica che mancava da tempo. Le aspettative per la nuova stagione erano quindi inevitabilmente elevate, ma il debutto sul campo dell’Hull ha riportato qualche dubbio. Per lo United si tratta ora di reagire immediatamente, soprattutto davanti al proprio pubblico. Il problema principale emerso nella prima giornata è stato soprattutto quello della concretezza. Il Manchester United ha concluso 21 volte verso la porta avversaria, ma non è riuscito a trovare nemmeno una rete.

L’Ipswich Town si presenta invece a Old Trafford con tutt’altro stato d’animo: la squadra di Gary O’Neil ha superato il Sunderland per 2-1 grazie a una rete arrivata al 90esimo minuto, conquistando così tre punti preziosi nella prima partita dopo il ritorno in Premier League. Un successo importante anche per il nuovo allenatore, chiamato a mantenere nella massima categoria una squadra che nella precedente esperienza aveva chiuso il campionato al diciannovesimo posto. Il mercato estivo ha modificato profondamente l’organico dell’Ipswich, con un investimento superiore ai 100 milioni di sterline e diversi nuovi arrivi già impiegati dall’inizio. La prima risposta è stata incoraggiante e il successivo successo in Coppa di Lega contro il Leicester ha ulteriormente alimentato l’entusiasmo. Il viaggio a Manchester rappresenta però un test molto più ostico, tanto più che l’analisi dei precedenti offre un ulteriore elemento a favore dei padroni di casa: l’Ipswich non è riuscito a battere il Manchester United nelle ultime otto sfide disputate nello storico impianto dei Red Devils.

Come vedere Manchester United-Ipswich Town in diretta tv e streaming

La sfida Manchester United-Ipswich Town, valida per la seconda giornata di Premier League, è in programma domenica alle 17:30. La partita sarà trasmessa in Italia su Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming attraverso NOW, secondo la programmazione prevista per la giornata di campionato.

Comparazione quote

Il segno 1 è a quota 1.43 su Sportbet e 1.42 su su Goldbet e Lottomatica.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Il Manchester United ha tutte le carte in regola per lasciarsi alle spalle rapidamente il passo falso di Hull. La prestazione offensiva della prima giornata è stata più produttiva di quanto suggerisca lo 0-2 finale, ma la squadra di Carrick dovrà necessariamente aumentare la qualità delle proprie conclusioni e trasformare il volume di gioco in occasioni concrete.

L’Ipswich, però, non arriva a Old Trafford per recitare un ruolo da semplice comparsa. Il successo sul Sunderland e quello successivo sul Leicester hanno dato fiducia alla formazione di O’Neil, che può mettere in difficoltà uno United ancora alla ricerca dei propri equilibri. Il fattore campo e la maggiore qualità complessiva dei Red Devils fanno comunque pendere la bilancia dalla parte dei padroni di casa. Lo United dovrebbe riuscire a riscattarsi, ma l’Ipswich ha tutto ciò che occorre per rendere la partita più complicata del previsto.

Le formazioni di Manchester United-Ipswich Town

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Mainoo, Andrey Santos; Mbeumo, Bruno Fernandes, Rashford; Matheus Cunha.

IPSWICH TOWN (4-2-3-1): Scherpen; O’Shea, Diop, Greaves, Davis; Nunez, Lukic; Clarke, Enciso, Maeda; Emersonn.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1