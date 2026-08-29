Pronostico Chelsea-Brighton: il nuovo corso passa da qui

Il Chelsea cerca la terza vittoria consecutiva sotto Xabi Alonso, ma il Brighton arriva in grande fiducia: analisi, pronostico e formazioni.

Il Chelsea ha iniziato la nuova stagione con due vittorie e domenica proverà a calare il tris davanti al proprio pubblico. L’arrivo di Xabi Alonso ha dato subito una scossa ai Blues, che sono stati capaci di imporsi per 3-2 sul campo del Fulham all’esordio in Premier League e di superare poi il Luton Town per 2-0 in Carabao Cup. Il Brighton, però, è un ostacolo decisamente più impegnativo rispetto a quelli finora affrontati dal tecnico spagnolo. La formazione londinese arriva a questo appuntamento dopo una stagione da dimenticare, conclusa al decimo posto e caratterizzata da ben due cambi in panchina nell’arco di pochi mesi. Alonso, alla luce di ciò, ha quindi il compito di restituire stabilità e ambizioni alla squadra.

Il successo contro il Fulham ha però mostrato anche qualche limite. Il Chelsea è andato in vantaggio dopo appena 31 secondi, si è fatto riprendere due volte e ha dovuto attendere le reti di Morgan Rogers e Cole Palmer per assicurarsi i tre punti. Contro il Brighton servirà quindi maggiore continuità nell’arco dei novanta minuti, soprattutto perché gli ospiti hanno già dimostrato di avere parecchie soluzioni offensive. La squadra di Fabian Hurzeler ha infatti travolto l’Aston Villa per 4-0 nella prima giornata di Premier League, prima di superare nuovamente il Tromso con lo stesso risultato e conquistare l’accesso alla fase campionato della Conference League. In tre partite ufficiali il Brighton ha segnato otto gol senza subirne alcuno nelle due vittorie, un rendimento che spiega perché il Chelsea non possa permettersi di considerare questa sfida come una semplice formalità.

C’è poi un elemento che rende il pronostico ancora più interessante: il Brighton ha vinto gli ultimi quattro confronti con il Chelsea in tutte le competizioni. L’ultimo precedente a Stamford Bridge risale allo scorso settembre, quando i Seagulls riuscirono a ribaltare la partita e imporsi per 3-1, mentre ad aprile arrivò un altro successo, questa volta per 3-0. Il bilancio complessivo resta favorevole al Chelsea, che ha vinto 16 dei 27 precedenti contro le sei affermazioni del Brighton e i cinque pareggi. La situazione attuale, però, suggerisce di non dare troppo peso al passato, in quanto i Blues hanno cambiato allenatore e sembrano aver ritrovato entusiasmo, mentre il Brighton arriva con una squadra che ha già trovato ritmo e fiducia.

Come vedere Chelsea-Brighton in diretta tv e streaming

La sfida Chelsea-Brighton, valida per la terza giornata di Premier League, è in programma domenica alle 15. La partita sarà trasmessa in Italia su Sky e sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il Chelsea ha iniziato la gestione Alonso nel migliore dei modi dal punto di vista dei risultati, ma il Brighton è probabilmente il primo avversario capace di mettere davvero alla prova il nuovo corso dei Blues. Gli ospiti hanno segnato con grande continuità nelle ultime uscite e, soprattutto, hanno vinto gli ultimi quattro scontri diretti. Il fattore campo e la maggiore qualità individuale del Chelsea possono però impedire al Brighton di portare a casa l’intera posta: ci aspettiamo una partita aperta e ricca di occasioni, nella quale entrambe le squadre hanno buone possibilità di trovare la rete. Il pareggio appare quindi una soluzione credibile.

Le formazioni di Chelsea-Brighton

CHELSEA (3-4-2-1): Sanchez; Fofana, Lacroix, Colwill; Gusto, Caicedo, James, Chavarria; Palmer, Rogers; Joao Pedro.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Kadioglu, Boscagli, Dunk, Vuskovic; Wieffer, Ayari; Gomez, Gross, De Cuyper; Kostoulas.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2