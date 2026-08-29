Pronostico Real Madrid-Malaga: c’è una serie da spezzare

Il Real Madrid cerca la terza vittoria consecutiva, mentre il Malaga va a caccia di un’impresa quasi proibitiva: analisi, pronostico e formazioni.
Il Real Madrid ha cominciato la nuova stagione nel modo migliore possibile e domenica pomeriggio proverà a completare il percorso netto nelle prime tre giornate. La squadra di Jose Mourinho ha infatti conquistato sei punti nelle prime due partite, superando l’Espanyol all’esordio e imponendosi poi con un netto 4-1 sulla Real Sociedad. La squadra, dunque, ha già messo in mostra una notevole capacità offensiva e può contare su un Mbappé apparso particolarmente ispirato. L’obiettivo stagionale è naturalmente la conquista del titolo, sfuggito nel 2024-25, e l’inizio lascia pensare che Mourinho abbia a disposizione le armi necessarie per inserirsi subito nella corsa al vertice.
Il Malaga si presenta invece al Bernabeu dopo un ritorno in Liga tutt’altro che semplice. La squadra di Juan Funes ha perso 2-0 contro l’Atletico Madrid all’esordio e ha poi pareggiato 1-1 contro il Deportivo La Coruna, altro club neopromosso. Il punto conquistato nella seconda giornata ha comunque avuto un significato particolare, considerando che entrambe le società erano retrocesse dalla massima serie nel 2018 e sono riuscite a ritornarci insieme. Ora, però, il livello della difficoltà aumenta drasticamente. Il Malaga deve infatti affrontare una squadra che al Bernabeu ha perso appena una partita di Liga nel corso del 2026 e che arriva alla sfida con il morale alle stelle dopo il 4-1 dell’ultimo turno.
A rendere ancora più complicato il compito degli ospiti ci pensa il bilancio degli scontri diretti: il Malaga non è riuscito a battere il Real Madrid negli ultimi 11 confronti, raccogliendo appena due pareggi a fronte di nove sconfitte. Gli ultimi quattro precedenti hanno inoltre prodotto tre successi dei Blancos e un pareggio. L’ultimo incrocio risale all’aprile 2018, quando il Real Madrid si impose per 2-1 in trasferta. Da allora le due squadre hanno percorso strade molto diverse, fino a ritrovarsi nuovamente nella massima serie. Il ritorno al Bernabeu, però, sembra arrivare nel momento peggiore possibile per una formazione ancora alle prese con l’adattamento alla nuova categoria.
Come vedere Real Madrid-Malaga in diretta tv e streaming
La sfida Real Madrid-Malaga, valida per la terza giornata della Liga, è in programma domenica alle 17 al Santiago Bernabeu. Tutte le partite del massimo campionato spagnolo sono trasmesse su DAZN. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il classico streaming con pc o tablet.
Comparazione quote
La combo “1+Over 2.5” è a quota 1.35 su Sportbet, Goldbet e Lottomatica.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
La trasferta di Madrid rappresenta probabilmente il test più complicato che potesse capitare al Malaga in questo momento. Il Real arriva invece da due vittorie, ha appena segnato quattro gol alla Real Sociedad e può contare su un Mbappé già in grande spolvero.
Il fattore campo e il divario tecnico rendono difficile immaginare un risultato diverso da una vittoria dei padroni di casa: il Real Madrid dovrebbe controllare la partita e creare numerose occasioni, mentre per il Malaga sarà soprattutto importante limitare i danni. Il successo dei Blancos può arrivare con almeno due gol di margine.
Le formazioni di Real Madrid-Malaga
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Silva, Valverde; Guler, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappé.
MALAGA (4-2-3-1): Herrero; Puga, Recio, Galilea, Rafita; Lorenzo, Merino; Cruz, Dotor, Munoz; Chupe.
POSSIBILE RISULTATO: 3-0
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus