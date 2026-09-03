Pronostico Lione-Auxerre: lo zero non si schioda

Lione-Auxerre è una partita della terza giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 19: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Per forza di cose la delusione per la mancata qualificazione in Champions League deve essere messa da parte. Un Lione imbattuto nelle prime due giornate di Ligue 1 vuole rimanere incollato a quelle che stanno davanti. I quattro punti conquistati fino ad oggi sono un buon bottino e contro l’Auxerre la sensazione è che la squadra di Fonseca possa volare a quota sette.

Anche perché gli ospiti non hanno iniziato bene il campionato (eufemismo). Due partite altrettante sconfitte, tre gol fatti e la bellezza di otto subiti. Una marea dopo 180minuti di gioco. Dietro gli ospiti ballano e anche troppo, e non hanno ancora trovato il giusto metodo per tirarsi fuori da questa situazione. Tenendo presente, tra le altre cose, che davanti il Lione ha uomini importanti – nonostante qualche uscita nel finale di calciomercato – l’incastro è quello giusto, e ci porta a dire che solamente una prestazione negativa può cambiare il pronostico.

Ovvio che tutto potrebbe succedere e tutto può essere. Ma pensare che il Lione in questo momento, dopo la delusione di qualche settimana fa in casa contro il Fenerbahce, possa di nuovo perdere (oppure non vincere) ci pare davvero esagerato. Ecco perché crediamo fortemente che questa squadra possa conquistare, con facilità pure, il terzo risultato utile consecutivo in campionato.

Come vedere Lione-Auxerre in streaming

Lione-Auxerre è in programma venerdì alle 19. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.

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Il pronostico

Padroni di casa vincenti in una sfida con almeno tre reti complessive. Anche perché, come detto prima, i numeri dell’Auxerre in fase difensiva fanno paura. Tre punti per Fonseca.

Le probabili formazioni di Lione-Auxerre

LIONE (4-2-3-1): Greif; Athekhame, Bacher, Niakhate, Abner; Bidstruo, Morton; Nuamah, Tolisso, Boudache; Openda.

AUXERRE (4-3-3): Diop; Sy, Diomande, Akpa, Makosso; Ahamada, Piedfort, Danois; Faivre, Labeau, Namaso.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1