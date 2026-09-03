Pronostico Stoccarda-Colonia: precedenti quasi a senso unico

Stoccarda-Colonia è una partita valida per la seconda giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Lo Stoccarda è stato spazzato via 5-1 dai campioni di Germania del Bayern Monaco all’esordio in Bundesliga, coi bavaresi che anche quest’anno si riveleranno probabilmente ingiocabili per gran parte delle squadre del massimo campionato tedesco. Troppa la differenza tra la corazzata di Vincent Kompany e gli Svevi, capaci di produrre solo 0.79 xG contro Neuer e compagni, come al solito incontenibili offensivamente.
Sebastian Hoeness si augura un copione diverso nella prima in casa contro il Colonia, magari di rivedere quei segnali promettenti del match di Coppa di Germania con l’Hansa Rostock, demolito 4-0 dallo Stoccarda – tripletta dell’attaccante Pejcinovic – a metà agosto, nella sfida valida per il primo turno di DFB-Pokal. L’allenatore dei biancorossi vuole invertire subito la rotta per archiviare la schiacciante sconfitta dell’Allianz Arena, anche per arrivare nelle migliori condizioni possibili all’esordio nella League Phase di Champions League (la prossima settimana è previsto il debutto con i norvegesi del Viking). Hoeness però non dovrà commettere l’errore di sottovalutare i Billy Goats, che nella prima giornata si sono presi lo scalpo dell’Hoffenheim (3-2), con tanto di doppietta da parte del neoacquisto Dallinga, arrivato in estate dal Bologna. Secondo Over 2.5 di fila per un Colonia che aveva debuttato in Coppa di Germania battendo di misura i Wurzburger Kickers (1-2).
Rene Wagner, tecnico dei Billy Goats, dovrà fare a meno degli infortunati Waldschmidt, Hubers e Sebulonsen. Decisamente più lunga la lista degli assenti in casa Stoccarda, da Zagadou ad Assignon, passando per Jaquez, Sauer, Seimen, Nartey e Arevalo.
Come vedere Stoccarda-Colonia in diretta tv e streaming
Stoccarda-Colonia è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
I precedenti indirizzano il pronostico dalla parte dei padroni di casa: il Colonia non riesce a battere lo Stoccarda dal 2021 e l’ultimo successo esterno alla MHPArena risale addirittura al 2015. Negli ultimi cinque incroci in Bundesliga il bilancio parla chiaro, con ben quattro affermazioni degli Svevi e un solo pareggio.
Sebbene la truppa di Hoeness mantenga una caratura tecnica superiore e una solida tradizione interna, la fragilità difensiva mostrata all’esordio (5 gol subiti in Baviera) e il momento d’oro dell’attacco del Colonia lasciano presagire una sfida aperta ed altamente spettacolare su entrambi i fronti. La combo 1X+Over 2.5 è una combinazione ideale che sfrutta la forza interna e i precedenti dello Stoccarda, tutelando la gara con almeno tre marcature complessive.
Le probabili formazioni di Stoccarda-Colonia
STOCCARDA (4-3-3): Bredlow; Vagnoman, Chabot, Jeltsch, Mittelstädt; Undav, Stiller, Prömel; Leweling, Pejcinovic, Fuhrich.
COLONIA (4-3-3): Schwäbe; Castro-Montes, Simpson-Pusey, Lochoshvili, Mensah; Okon-Engstler, Johannesson, Krauss; Moore, Dallinga, El Mala.
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