I pronostici di giovedì 3 settembre: Coppa Italia, Liga e Ligue 1

I pronostici di giovedì 3 settembre, continuano i sedicesimi di Coppa Italia: Palermo e Mantova, a punteggio pieno in Serie B, si giocano il passaggio del turno.
In Italia ancora i sedicesimi di Coppa Italia protagonisti con ben quattro squadre in campo. Quella tra Palermo e Mantova è una sfida tra due squadre che militano in Serie B e, sebbene la priorità per entrambe rimanga il campionato, le motivazioni non mancheranno.
I rosanero sono partiti a razzo – due vittorie su due – e nei trentaduesimi di coppa si erano presi lo scalpo del Lecce, formazione di categoria superiore, battuta 2-0 al “Barbera”.
I virgiliani, se vogliamo, l’hanno combinata addirittura più grossa degli uomini di Pippo Inzaghi, dal momento che all’esordio nella manifestazione erano andati a vincere niente meno che all’Olimpico contro la Lazio, scrivendo una pagina di storia. Crediamo che il Mantova, a punteggio pieno in campionato come il Palermo, possa dire la sua anche nel capoluogo siciliano, sebbene alla lunga verrà fuori la maggiore qualità dei rosanero, costruiti per salire direttamente in A. L’altro match si gioca a Cagliari tra i padroni di casa e il Verona: i sardi cercheranno di voltare pagina dopo la sconfitta di misura con l’Inter in cui la squadra di Fabio Pisacane non è stata quasi mai pericolosa.
In Liga c’è un anticipo della sesta giornata: la Real Sociedad proverà a far valere di nuovo il fattore campo contro un Celta Vigo che è partito male, conquistando un solo punto in due partite. Spostandoci infine in Scozia si preannuncia movimentato il derby di Edimburgo tra Hibernians e Hearts
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X+MULTIGOL 1-4 in Cagliari-Verona, Coppa Italia, ore 21:00
Vincenti
- PALERMO (in Palermo-Mantova, Coppa Italia, ore 18:00)
- AL-QADSIAH (in Al Diriyah-Al Qadsiah, Saudi Pro League, ore 20:00)
- REAL SOCIEDAD O PAREGGIO (in Real Sociedad-Celta Vigo, Liga, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Mjallby-Djurgarden, Allsvenskan, ore 19:00
- Anderlecht-Kortrijk, Pro League, ore 20:30
- Basilea-Sion, Swiss Super League, ore 20:30
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Copenaghen-Nordsjaelland, Superligaen, ore 20:00
- Hibernian-Hearts, Scottish Premiership, ore 20:45
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 8.11 GOLDBET ; 8.49 SPORTBET; 8.11 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2+NO GOL in Tolosa-Lille, Ligue 1, ore 20:45
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