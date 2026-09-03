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Schoolkate-Cobolli, New York non fa sconti: il pronostico del match

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Secondo turno dello US Open per Flavio Cobolli contro Tristan Schoolkate: percorso dei due giocatori, analisi dei precedenti e pronostico della sfida.

Flavio Cobolli si è guadagnato il secondo turno dello US Open al termine di una delle partite più complicate della sua carriera negli Slam. L’azzurro ha rimontato Francisco Comesana dopo aver perso i primi due set, imponendosi al quinto ma solo dopo oltre quattro ore. Una maratona vera e propria, dunque, ma anche una prova di forza che ha un valore di non poco conto, nella misura in cui si è trattato di una rimonta clamorosa.

Cobolli
Schoolkate-Cobolli, New York non fa sconti: il pronostico del match (Ansafoto) – Ilveggente.it

Il prossimo avversario sarà Tristan Schoolkate, che ha raggiunto il tabellone principale passando dalle qualificazioni e che, superando il primo turno, ha prolungato il suo cammino a New York. L’australiano si presenta quindi con qualche partita in più nelle gambe rispetto a Cobolli, ma anche con la fiducia di chi ha trasformato una trasferta nata dalle qualificazioni in un posto nel main draw dello Slam a stelle e strisce.

Non ci sono precedenti tra i due giocatori, e questo è un elemento che rende il confronto ancora più difficile da leggere. Cobolli parte comunque davanti per classifica, esperienza e rendimento complessivo, oltre ad arrivare a New York dopo una stagione che lo ha visto raggiungere risultati importanti. L’azzurro è infatti testa di serie numero e si presenta allo US Open dopo la semifinale conquistata a Cincinnati.

Schoolkate-Cobolli: il pronostico

Schoolkate
Schoolkate-Cobolli: il pronostico (Ansafoto) – Ilveggente.it

La condizione di Cobolli è già di per sé un’incognita. Una partita di oltre quattro ore, dopo essere stato costretto a rimontare due set, può lasciare inevitabilmente qualche scoria, benché l’azzurro sia ormai abituato a giocare a certi livelli. Dall’altra parte, Schoolkate non ha niente da perdere e ha già dimostrato di saper sfruttare l’occasione arrivata dalle qualificazioni; dovrà però necessario alzare ulteriormente il livello contro un avversario di tutt’altra esperienza, se vorrà conquistare un altro turno ancora. Cobolli resta il favorito, ma la sua vittoria non può essere data per scontata: la rimonta contro Comesana denota carattere e capacità di restare dentro una partita anche nei momenti più difficili, ma per spuntarla nuovamente dovrà recuperare presto le energie e trovare subito continuità. Il divario complessivo tra i due rimane significativo e, se l’azzurro riuscirà a giocare una partita ordinata, dovrebbe avere le armi per imporsi. Verosimilmente, dunque, sarà Cobolli a vincere in un match da almeno 30 game.

Cobolli in Schoolkate-Cobolli

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