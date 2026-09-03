Darderi-Svrcina, New York riapre una sfida rimasta a metà

Secondo turno dello US Open per Luciano Darderi contro il qualificato Dalibor Svrcina: analisi del match, riepilogo dei precedenti e pronostico.

Luciano Darderi ha dovuto lavorare più del dovuto, alla fine della fiera, per conquistare il secondo turno dello US Open. L’azzurro ha superato il qualificato britannico Harry Wendelken in quattro set, al termine di una partita durata quasi quattro ore. Una prestazione con qualche passaggio a vuoto, ma anche con una buona reazione nel momento decisivo, visto che Darderi ha chiuso il quarto set vincendo gli ultimi tre game.

Dall’altra parte della rete ci sarà, adesso, Dalibor Svrcina, che ha dovuto affrontare le qualificazioni per assicurarsi un post nel main draw. Il ceco ha avuto bisogno di cinque set e addirittura di un super tie-break per eliminare Valentin Royer, ragion per cui, se si considera la fase pre-tabellone principale, il suo è stato un percorso già piuttosto dispendioso. Si badi bene, però: questo potrebbe incidere sulle prossime prestazioni oppure non avere nessun impatto, atteso che Svrcina ha dimostrato di avere le risorse per restare in partita fino alla fine.

C’è poi un precedente recente che aggiunge interesse alla sfida: Darderi e Svrcina si sono affrontati a Los Cabos lo scorso luglio, in un match durato appena tre game: il ceco era avanti 3-0 quando l’azzurro si è ritirato per un problema fisico. È quindi un confronto che ha lasciato poco spazio a indicazioni sul reale valore dei due giocatori, soprattutto considerando quanto rapidamente si sia interrotto.

Darderi-Svrcina: il pronostico

Nel contesto di New York, Darderi parte favorito anche per la posizione in classifica e per la maggiore esperienza a questo livello, ma dovrà fare attenzione a una partita che potrebbe protrarsi più a lungo di quanto si pensi. La vera incognita riguarda la tenuta di Darderi dopo le quasi quattro ore del primo turno e quella di Svrcina dopo la maratona contro Royer, fermo restando che l’italo-argentino ha dalla sua una maggiore qualità complessiva e che dovrebbe riuscire a sfruttarla soprattutto nei momenti importanti. Il precedente di Los Cabos non offre abbastanza elementi per cambiare la valutazione: il pronostico resta dalla parte di Darderi, anche se il ceco ha tutte le caratteristiche per rendergli la partita complicata.

Darderi in Darderi-Svrcina