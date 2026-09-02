Pronostico Cagliari-Verona: stavolta la categoria fa la differenza

Cagliari-Verona è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia: pronostico, formazioni e dove vederla

In questo avvio di Coppa Italia ci sono state diverse squadre cadette che sono riuscite, ribaltando ogni pronostico, a conquistare il passaggio del turno. Ma stavolta, la categoria, dovrebbe riuscire a fare la differenza.

Il Cagliari sta molto più avanti del Verona, che è una squadra totalmente in costruzione con un nuovo allenatore – Marco Baroni – che vuole riprendersi la Serie A. Gli isolani, invece, dopo aver vinto a Parma al debutto hanno perso contro l’Inter. Ma con molta fortuna (il primo tempo poteva serenamente finire tre a zero per i nerazzurri) avrebbero potuto anche strappare un pareggio. Ma non sono queste le partite che, questa squadra, deve vincere.

In ogni caso i rossoblù hanno come obiettivo quello di andare avanti in Coppa Italia. Soprattutto perché affrontano una formazione di Serie B e una sconfitta potrebbe pure pesare sul morale. Ora, non crediamo ci possano essere chissà quali ribaltoni in questo caso, anzi pensiamo che per Pisacane questo sia un vero e proprio test per quelli che fino al momento hanno giocato meno o che vogliono cercare maggiore spazio in stagione. Ci aspettiamo, insomma, un passaggio del turno dei padroni di casa.

Come vedere Cagliari-Verona in diretta tv e in streaming

Cagliari-Verona è in programma mercoledì alle 21. La Coppa Italia è un’esclusiva Mediaset e la partita in questione si potrà seguire appunti gratuitamente sui canali di questa rete. In streaming invece si potrà seguire attraverso Sportmediaset.it. Il canale è Italia 1.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Anche per via di quelli che sono stati fino ad oggi i risultati della Coppa Italia, la quota della vittoria del Cagliari è altissima pensando alla differenza di categoria. Quindi secondo noi è assolutamente da prendere.

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Le probabili formazioni di Cagliari-Verona

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Pedro, Deiola, Obert, Aurelio; Romano, Gagliardini, Liteta; Maldini, Carlos, Fadera.

VERONA (4-2-3-1): Perilli; Zappa, Korac, Edmundsson, Bradaric; Bernede, Le Borgne; Compagnon, Kastanos, Sarr; Mulattieri.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1