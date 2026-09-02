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Pronostico Tolosa-Lille: l’amarezza si trasforma in rabbia (e vittoria)

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Tolosa-Lille è una partita della terza giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Amarezza enorme. Perché quando stai vincendo contro il PSG due a zero in pieno recupero le cose sembrano fatte. E invece il Lille di di Ancelotti si è fatto riprendere dai parigini. Quattro punti dopo due partite non sono un bottino malvagio, ma essere a punteggio pieno, soprattutto per come si era messo il match, avrebbe avuto tutto un altro valore.

Pronostico Tolosa-Lille
Pronostico Tolosa-Lille: l’amarezza si trasforma in rabbia (e vittoria) (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Quell’amarezza, la squadra ospite, la deve trasformare in rabbia per riprendersi la vittoria contro un Tolosa che dopo due partite ha un solo punto e che ha preso già quattro gol. Non il massimo. Parliamo infatti, insieme al Lens – anche se siamo solamente alle prime battute – della difesa maggiormente perforata in tutto il campionato francese. Certo, il Lille nelle ultime ore di mercato un poco si è indebolito, ma rimane una rosa sicuramente importane con un allenatore che nonostante tutto ha esperienza (dal padre ha solo che potuto imparare tanto anche e soprattutto nella gestione di un gruppo) e che davanti ha un Giroud che nonostante la carta d’identità rinnovata un paio di volte, non smette di stupire. Il centravanti si è messo la squadra sulle spalle e segna. Oltre a portare quell’esperienza clamorosa della quale tutti hanno bisogno.

Detto questo, ci pare evidente che questa partita, anche per quello che si è visto nelle prime due uscite, possa regalare una vittoria esterna. Ecco come potrebbe finire. 

Come vedere Tolosa-Lille in streaming

Come vedere Tolosa-Lille in streaming (AnsaFoto) - Ilveggente.it
Come vedere Tolosa-Lille in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Tolosa-Lille è in programma mercoledì alle 20:45. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.

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Il pronostico

Il Lille sta evidentemente bene. E quel pareggio contro il PSG non solo ha messo amarezza, ma ha sicuramente aumentato il senso di potenza. L’autostima. Ecco perché ci aspettiamo una vittoria della truppa di Ancelotti, in una gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Tolosa-Lille

TOLOSA (4-2-3-1): Restes; Diallo, McKenzie, Nicolaisen, Tape; Casseres, Schmidt; Vignolo, Jorgensen, Gboho; Russell-Rowe.
LILLE (4-2-3-1): Ozer; Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud; Andre, Bentaleb; Mbappe, Haraldsson, Onal; Giroud.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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