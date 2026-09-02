Pronostico Real Sociedad-Celta Vigo: questi numeri la dicono lunga

Real Sociedad-Celta Vigo è una partita della sesta giornata della Liga e si gioca giovedì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il pasticcio della Liga sui calendari obbliga Real Sociedad e Celta Vigo ad anticipare la sfida che originariamente era in programma alla sesta giornata. Per le due squadre sarebbe stato impossibile giocarla, visto che entrambe proprio in quei giorni saranno impegnate in Europa League, il cui primo turno della League Phase combacia con l’infrasettimanale del massimo campionato spagnolo. Insomma, un caos che ha costretto la Liga a rivedere i piani e a correre ai ripari.

I baschi vengono dal successo, il primo stagionale, con l’Espanyol, che è stato una bella boccata d’ossigeno dopo le due sconfitte di fila con Betis e Real Madrid. Gli uomini di Pellegrino Matarazzo nel fine settimana hanno voltato pagina piegando 2-1 i catalani e prendendosi tre punti meritati grazie ai gol di Barrenetxea e Oskarsson (due assist del campione del mondo Oyarzabal). Forse alla Real ha fatto bene l’aria di casa: da quando al timone c’è il tecnico italo-americano gli Txuri-urdin hanno perso soltanto due volte in 12 partite casalinghe, collezionando 6 vittorie e 4 pareggi.

Non è ancora riuscito a gioire invece il Celta Vigo, protagonista di un avvio deludente. I galiziani hanno pareggiato 0-0 all’esordio in casa del Valencia ma nelle due gare successive, entrambe giocate davanti al proprio pubblico, si sono arresi a Osasuna (1-2) e Athletic Bilbao (0-2) e sono una delle sei squadre a secco di vittorie da quando la Liga ha riaperto i battenti. Claudio Giraldez deve inventarsi qualcosa lì davanti, dal momento che il suo Celta ha segnato a malapena un gol in tre partite e tirato solamente 7 volte in porta in 270 minuti. Si sta facendo sentire, in tal senso, l’assenza del centravanti Borja Iglesias, fermo ai box per via di un infortunio muscolare.

Come vedere Real Sociedad-Celta Vigo in diretta tv e streaming

Real Sociedad-Celta Vigo, valida per la sesta giornata della Liga, è in programma giovedì alle 21:00. Tutte le partite del massimo campionato spagnolo sono trasmesse su DAZN. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

La Real Sociedad ha ritrovato fiducia, trame di gioco ed efficacia realizzativa tra le mura amiche, mentre il Celta Vigo sta faticando a costruire palle gol senza un riferimento d’area. Tra la solidità casalinga dei baschi e la stitichezza offensiva galiziana, il match viaggia verso una vittoria di misura della squadra di casa all’interno di un punteggio contenuto. Il successo secco della Real paga bene ed è supportato dai numeri interni di Matarazzo e dalle difficoltà del Celta.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Celta Vigo

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Sučić, Carlos Soler, Turrientes, Barrenetxea; Oyarzabal, Óskarsson.

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Carreira, Moriba, Román, Galán; Swedberg, Hugo González, Jutglà.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1