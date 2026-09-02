Berrettini-Navone, quanto pesa quel precedente: il pronostico del match

Secondo turno dello US Open per Matteo Berrettini, che ritrova Mariano Navone dopo il confronto di Montreal: analisi e pronostico della partita.

Non è stata una passeggiata, ma se è vero che quel che conta è il risultato allora l’essenziale è che Matteo Berrettini sia approdato al secondo turno dello US Open, indipendentemente dal numero di camicie che ha dovuto sudare per centrare l’obiettivo. Nel match contro Stan Wawrinka ha sfoderato una prestazione convincente, tanto è vero che non gli ha concesso neppure un set. Il martello romano ha gestito nel migliore dei modi una partita che poteva nascondere più di un’insidia, soprattutto considerando il valore e l’esperienza del suo avversario, ma adesso il livello di difficoltà torna a salire.

Dall’altra parte della rete ci sarà stavolta Mariano Navone, protagonista della sorpresa più clamorosa del primo turno: è lui il giocatore che ha eliminato Novak Djokovic al termine di una partita protrattasi per oltre tre ore e mezza, riuscendo a rimontare dopo aver perso il terzo set. Il serbo ha accusato evidenti problemi fisici nel corso dell’incontro, ma questo nulla toglie alla performance dell’argentino.

Quanto al bilancio dei confronti diretti, Berrettini conduce 2-1, avendo vinto a Marrakech nel 2024 e a Montecarlo nel 2025. L’ultimo capitolo, però, è andato a Navone: a Montreal, lo scorso agosto, l’argentino si è imposto 6-3, 6-7, 6-3, ottenendo così la sua prima vittoria contro il romano. Un precedente che, sebbene contesto e circostanze fossero assai diverse, impensierisce un po’.

Berrettini-Navone: il pronostico

Quella di Montreal è una sconfitta di cui Berrettini dovrà tenere conto sin dal primo istante, essendo arrivata sul cemento e in tempi recentissimi. Stavolta, però, il contesto è diverso e il romano ha dalla sua parte un primo turno superato con autorità, oltre a una maggiore esperienza nelle fasi avanzate degli Slam. Navone, invece, arriva al secondo turno con l’entusiasmo inevitabile di chi ha appena firmato una delle vittorie più importanti della propria carriera, ma con qualche incertezza in termini di rendimento. Non un semplice ostacolo, dunque, ma molto di più. Navone ha già dimostrato di poter battere Berrettini e il successo contro Djokovic gli avrà dato ulteriore fiducia, ma nonostante questo il pronostico pende dalla parte del romano. Occhio, però, perché il precedente di Montreal e il momento di Navone suggeriscono di aspettarsi una partita tutt’altro che semplice.

Berrettini in Berrettini-Navone