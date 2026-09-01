Pronostico Osnabruck-Bayern Monaco: ancora è tutto in discesa

Osnabruck-Bayern Monaco è una partita valida per i trentaduesimi di finale di Coppa di Germania: formazioni e dove vederla

Duemila quattro e duemila uno. Ecco, nella storia esistono due soli precedenti tra queste due squadre sono molto datati. E in entrambi i casi, come possiamo immaginare, ha vinto il Bayern Monaco.

L’avvio di stagione in campionato per la squadra di Kompany è stato importante: rifilate cinque reti allo Stoccarda e, la settimana precedente, la vittoria della Supercoppa contro il Borussia Dortmund. Adesso c’è da iniziare col piede giusto pure contro una squadra di Serie B, che sogna il grandissimo colpo, ma che sa benissimo di non poterlo fare. Il Bayern è di un’altra pasta, anche se l’Osnabruk, c’è da dirlo, fondamentalmente sta bene. Parliamo infatti di una squadra che alla prima di campionato ha vinto in trasferta sul campo del Bochum – uno a zero – e dimostrato di avere molta personalità.

Il Bayern però non vuole perdere nulla quest’anno. Vuole arrivare in fondo a tutte le manifestazioni e sogna davvero anche di vincere la Champions League. Ma per il momento bisogna solamente “accontentarsi” della Coppa di Germania. E la vittoria, anche larga, non riusciamo proprio a metterla in discussione.

Come vedere Osnabruck-Bayern Monaco in diretta tv e in streaming

Osnabruck-Bayern Monaco è in programma mercoledì alle 20:45. In Italia nessuno ha acquisito i diritti della Coppa di Germania, quindi per il momento non sarà possibile seguire la partita né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

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Comparazione quote

La vittoria del Bayern Monaco al momento non ha quote né su Goldbet e Lottomatica e nemmeno su Sportbet.

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Il pronostico

Le quote non ci sono, ma possiamo serenamente affermare che una vittoria del Bayern Monaco non può essere messa in discussione in nessun modo. Sfida da almeno tre reti complessive – anche quattro oseremmo dire – e con una sola squadra a segno. Quella ospite. Che almeno in sfide contro squadre di categoria inferiore dovrebbe riuscire a non prendere gol.

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Le probabili formazioni di Osnabruck-Bayern Monaco

OSNABRUCK (3-4-2-1): Krumrey; Fabinski, Muller, Wiemann; Kammerby, Wagner, Jacobsen, Badjie; Beck, Munst; Meissner.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Kim, Stanisic; Bischof, Pavlovic; Olise, Brown, Diaz; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 0-5