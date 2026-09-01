Pronostico Udinese-Venezia: la testa è già ad altro

Udinese-Venezia è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia: pronostico, formazioni e dove vederla
Abbiamo pochi dubbi su una cosa: la testa del Venezia, dopo sole due giornate di campionato, è già ad altro. Alla salvezza. Sì, perché sono arrivate due sconfitte e i pensieri cominciano ad essere belli fitti.
L’Udinese invece ha iniziato bene la sua stagione. Un pareggio contro il Como e poi la vittoria in trasferta sul campo del Monza. Fisicità importante, in primis, ma poi anche una qualità non indifferente. Merito senza dubbio di Rujanic, un tecnico che sta dimostrando di avere delle abilità importanti e che cresce di stagione in stagione. Ora, le cose possono sicuramente andare in un certo modo, vale a dire arrivare agli ottavi di finale di Coppa Italia. E poi sappiamo, l’appetito vien mangiando e se questa Udinese riuscisse anche ad andare avanti nella manifestazione che regala la coccarda, non ci stupiremmo proprio.
Il Venezia, come spiegato, ha tutt’altri pensieri. Giusto così, normale così. E quasi sicuramente Stroppa vede questo impegno come un “problema” o quasi. Insomma, ci pare proprio di capire come andrà a finire questa partita.
Come vedere Udinese-Venezia in diretta tv e in streaming
Udinese-Venezia è in programma mercoledì alle 18:00. La Coppa Italia è un’esclusiva Mediaset e la partita in questione si potrà seguire appunti gratuitamente sui canali di questa rete. In streaming invece si potrà seguire attraverso Sportmediaset.it.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Udinese è quotata 1.88 Goldbet e Lottomatica e a 1.88 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Sportbet.
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Il pronostico
Una quota intanto altissima per questa partita. E l’Udinese senza dubbio la vincerà. Una quota assolutamente da prendere perché parliamo appunto di una sfida che vede molto favoriti i padroni di casa contro un Venezia con altri pensieri e problemi.
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Le probabili formazioni di Udinese-Venezia
UDINESE (3-4-2-1): Piana; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Miller, Piotrowski, Kamara; Gomez, Zarraga; Gueye.
VENEZIA (4-4-2): Stankovic; Schngtienne, Bella-Kotchap, Halhal, Haps; Hainuat, Perez, Busio, Sohm; Adams, Yeboah.
POSSIBILE RISULTATO: 3-1
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