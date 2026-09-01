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Pronostico Al Hilal-Al Ahli: aggancio in vetta e miglior attacco

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Al Hilal-Al Ahli è una partita valida per la quarta giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Si iniziano a vedere le gerarchie, dopo le prime giornate, nel massimo campionato saudita. L’Al Hilal, dopo tre giornate, è a punteggio pieno e affronta un Al Ahli che ha già perso una partita. Insomma, fino al momento tutto bene per la squadra di Inzaghi, chiamata adesso al primo banco di prova importante della nuova stagione.

Pronostico Al Hilal-Al Ahli
Pronostico Al Hilal-Al Ahli: aggancio in vetta e miglior attacco (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sono dodici i gol fatti nelle prime tre giornate dai padroni di casa, e solamente tre quelli subiti. Gli stessi, in questo caso, della formazione ospite che, però, a livello di realizzazioni si è fermata a tre reti. Evidente che sotto questo aspetto ci sia una grossa differenza e l’obiettivo dei biancoblu di casa è quello di andare a prendere in vetta l’Al Nassr, adesso a punteggio pieno.

Anche Ronaldo e soci hanno segnato dodici reti, ma una pronosticabile vittoria di una delle squadre favorite alla vittoria del campionato, farebbe perdere questo scettro che comunque poco conta. Ma è un dato ed è per questo che va sottolineato. L’Al Hilal, insomma, si appresta a vincere di nuovo e volare in testa alla classifica. Non in solitaria. Ma la lotta durerà per molto tempo. 

Come vedere Al Hilal-Al Ahli in diretta tv e in streaming

Al Fayha-Al Hilal in programma martedì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

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Il pronostico

Ci aspettiamo una gara da almeno tre reti complessive e con una vittoria dei padroni di casa. L’Al Hilal deve vincere per rimanere agganciato alla vetta e senza dubbio lo farà. Anche perché l’avvio di campionato è stato proprio convincente. Quindi pochi dubbi sulla questione.

Le probabili formazioni di Al Hilal-Al Ahli

AL HILAL (4-3-3): Bono; Mahzari, Lajami, Koulibaly, Hernandez; Kanno, Neves, Milinkovic-Savic; Mandash, Meite, Summerville.
AL AHLI (4-3-3): Mendy; Hamidou, Demiral, Ibanez, Balobaid; Bondarenko, Atangana, Spertysan; Trincao, Toney, Al Buraikan.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

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