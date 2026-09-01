US Open, quattro azzurri cercano il colpo al debutto: i pronostici di oggi

Bellucci, Passaro, Guerrieri e Sonego debuttano allo US Open: l’analisi dei match di cui saranno protagonisti e i pronostici delle sfide del primo turno.

Le qualificazioni hanno permesso ad altri due giocatori azzurri di entrare nel tabellone maschile dello Us Open: si tratta di Francesco Passaro e di Andrea Guerrieri, che quest’oggi debutteranno ufficialmente sul cemento newyorkese dopo aver superato tutti gli ostacoli del torneo cadetto. Per il primo l’esordio sarà contro Jesper de Jong, avversario che ha già affrontato in passato, mentre Guerrieri avrà subito un compito decisamente più complicato, visto che dall’altra parte della rete troverà Alex de Minaur, una delle teste di serie del torneo.

A completare il quadro della programmazione odierna azzurra – in calendario ci sono anche i debutti di Lorenzo Musetti e di Flavio Cobolli – ci sono Lorenzo Sonego, atteso da uno stress test contro Sascha Zverev, e Mattia Bellucci, impegnato nella sfida contro Zsombor Piros, qualificato ungherese che arriva a New York dopo aver dovuto disputare tre turni per conquistare il main draw. Bellucci ha avuto avuto modo di preparare con calma il torneo sul cemento americano, per cui è evidente che parta con un vantaggio anche in termini di classifica, quanto meno sulla carta. Non ci sono precedenti tra i due, quindi non esiste un riferimento diretto a cui affidarsi: guardando al momento e al contesto, il pronostico va dalla parte dell’azzurro. L’obiettivo è sfruttare subito un sorteggio che, pur nascondendo qualche insidia, poteva essere decisamente più complicato.

Francesco Passaro si presenta invece al debutto dopo una qualificazione praticamente perfetta: tre vittorie senza perdere un set, l’ultima contro Shintaro Mochizuki. Il salto di livello sarà però immediato, perché dall’altra parte ci sarà, come dicevamo, de Jong, giocatore con una classifica migliore e con una maggiore esperienza nel circuito Atp. Il precedente più importante risale al Roland Garros 2025, circostanza in cui l’olandese vinse una lunga partita al quinto set; i due s’incrociarono anche nelle qualificazioni del Challenger di Cagliari del 2024 e, anche in quell’occasione, fu De Jong ad avere la meglio. Sul cemento, inoltre, l’olandese parte con qualche garanzia in più e per questo la scelta è De Jong.

US Open, italiani al debutto: i pronostici di oggi

Il sorteggio non ha sorriso, invece, a Guerrieri, chiamato a confrontarsi con un avversario, de Minaur, che ha una classifica nettamente migliore e una certa abitudine a questo genere di palcoscenici, due fattori imprescindibili che lasciano poco spazio alle interpretazioni. Non ci sono precedenti tra i due, ma in questo caso, ad ogni modo, il pronostico pende nettamente dalla parte di de Minaur. Per Guerrieri sarà soprattutto l’occasione di misurarsi per la prima volta con un giocatore di questo livello sul palcoscenico più importante.

A completare la pattuglia azzurra ci sarà poi Sonego, cui è toccata in sorte una sfida proibitiva contro la testa di serie numero 1 dello Slam, ovvero Zverev. Il tedesco, inutile girarci attorno, parte nettamente favorito in un primo turno che sulla carta sembra avere una direzione piuttosto chiara, avendo dalla sua un vantaggio evidente per classifica, continuità e abitudine a questo tipo di palcoscenico.

Bellucci in Bellucci-Piros

De Jong in De Jong-Passaro

de Minaur in Guerrieri-de Minaur

Zverev in Zverev-Sonego