Comesana-Cobolli, banco di prova definitivo per l’azzurro: il pronostico del match

Flavio Cobolli affronta Francisco Comesana al debutto nello US Open: il percorso dell’azzurro, il precedente di Montecarlo e il pronostico del match.

L’estate di Flavio Cobolli, forse un po’ a sorpresa, ha preso una piega decisamente interessante e lo US Open casca proprio a fagiolo, nella misura in cui permetterà di capire quanto sia davvero cresciuto il romano nel corso di questo anno strabiliante. Dopo una stagione ricca di risultati importanti, l’azzurro si presenta a New York con il morale alto e, soprattutto, con il ricordo della semifinale raggiunta a Cincinnati, dove ha superato anche avversari di valore prima di arrendersi ad Arthur Fils, che ha poi vinto il Masters 1000.

Dall’altra parte della rete ci sarà Francisco Comesana, giocatore che, a guardare la classifica attuale, potrebbe sembrare meno pericoloso di quanto sia realmente. L’argentino ha infatti già dimostrato di poter creare problemi a Cobolli: l’unico precedente tra i due, disputato quest’anno a Montecarlo, si è concluso con la vittoria dell’italiano soltanto al terzo set e non senza fatica. Non fu proprio una passeggiata, insomma, motivo per il quale ci sono tutti i presupposti per pensare che anche stavolta la sfida possa rivelarsi particolarmente ostica.

Il contesto, però, questa volta è molto diverso. Si passa dalla terra battuta del Principato al cemento di Flushing Meadows, ma fa ben sperare il fatto che Cobolli arrivi all’appuntamento dopo aver raccolto risultati importanti proprio sulla superficie sulla quale si disputerà questo primo turno. Ha già avuto modo, tra l’altro, modo di prendere confidenza con l’ambiente newyorkese, avendo disputato il doppio misto, nel quale ha raggiunto la finale.

Comesana-Cobolli: il pronostico

Il precedente di Montecarlo suggerisce prudenza, perché Comesana, come detto, ha già dimostrato di poter tenere Cobolli sul filo del rasoio. Stavolta, però, l’azzurro parte da una posizione diversa: la fiducia accumulata nelle ultime settimane, il rendimento sul cemento e una stagione che lo ha portato stabilmente a confrontarsi con giocatori di vertice rappresentano elementi difficili da ignorare. Comesana resta un avversario capace di rendere il match più scomodo del previsto e proprio il recente precedente sulla terra lo dimostra, ma sul cemento di New York Cobolli ha tutte le carte per imporre la propria superiorità e iniziare nel modo migliore il suo cammino nello Slam americano. Il pronostico è quindi dalla parte dell’italiano, anche se non ci aspettiamo necessariamente una partita breve.

Cobolli in Comesana-Cobolli