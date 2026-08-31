Pronostico Torino-Monza: un ex sul cammino dei granata

Torino-Monza è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming.
Quattro gol subiti e due sconfitte nelle prime due giornate di campionato. Il nuovo Torino di Ignazio Abate non è partito benissimo e se il KO all’esordio con il Milan (1-2) rientrava un po’ nell’ordine delle cose, ha lasciato l’amaro in bocca quello incassato sabato scorso con il Sassuolo, che ha avuto la meglio 2-1 al Mapei Stadium grazie al gol decisivo nel finale di Berardi: da subentrato il capitano neroverde ha risolto una gara combattuta e mai davvero noiosa, ricca di capovolgimenti. Di sicuro il tecnico granata, tra i più interessanti fra quelli provenienti dalla B, ha ancora tanto lavoro da svolgere per limare i difetti di una squadra il cui obiettivo è provare a uscire dal totale anonimato delle ultime stagioni.
Per questo motivo il Torino è chiamato a fare bene anche in Coppa Italia, competizione che non può permettersi di snobbare e trascurare. A metà agosto Abate aveva esordito proprio nella coppa nazionale, piegando 1-0 la Carrarese con un gol di Simeone.
Nei sedicesimi ad attenderlo c’è il neopromosso Monza, guidato dall’ex Ivan Juric, fermo a quota zero in classifica come i granata. I brianzoli hanno perso 4-1 con l’Inter nella prima giornata – sconfitta arrivata nonostante un buon primo tempo – e 3-2 con l’Udinese all’U-Power Stadium, altro match in cui curiosamente e paradossalmente Birindelli e compagni hanno finito per produrre più xG rispetto agli avversari, segno che è la difesa il reparto che al momento è messo peggio e che non fornisce le dovute garanzie. Juric dovrà intervenire al più presto per evitare che la salvezza diventi un traguardo impossibile da raggiungere. Nei trentaduesimi di Coppa Italia il Monza aveva travolto 3-0 l’Avellino in una gara a senso unico: anche in quell’occasione era andato a segno l’attaccante Varela (doppietta), che si è poi ripetuto sia con l’Inter che con l’Udinese.
Come vedere Torino-Monza in diretta tv in chiaro e streaming
La sfida tra Torino e Monza è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 106 e 506 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Torino-Monza anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play..
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Il pronostico
I numeri e le statistiche spingono in maniera prepotente verso una sfida movimentata. L’esito Gol si infatti è sempre verificato sia nelle prime due giornate di campionato del Torino sia in quelle del Monza, oltre ad essersi registrato in ben sette degli ultimi nove confronti diretti ufficiali tra le due compagini. Sebbene i due allenatori debbano registrare la tenuta della retroguardia per non compromettere il prosieguo della stagione, la maggior profondità e scelta nelle rotazioni offensive concede al Torino i favori del pronostico.
Le probabili formazioni di Torino-Monza
TORINO (3-4-2-1): Mascardi, Comuzzo, Coco, Comert; Fortini, Fitz-Jim, Ginetis, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone.
MONZA (3-4-3): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Colpani, Foe Ondoa, Mout, Birindelli; Cutrone, Varela, Mangas.
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