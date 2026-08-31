Pronostico Parma-Cremonese: sono entrambe abbonate a questo segno

Parma-Cremonese è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia e si gioca martedì alle 18:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming.

Contro la Juventus, sabato scorso, il tecnico del Parma Carlos Cuesta è tornato all’antico, accantonando (per ora) la difesa a quattro e tornando ad un più abbottonato 3-5-2 (o 5-3-2, se consideriamo la fase di non possesso). L’usato sicuro, insomma, quello che nella passata stagione permise ai ducali di raggiungere la salvezza con largo anticipo, facendo la differenza in termini di solidità. Non è bastato per evitare la sconfitta allo Stadium – nella ripresa i bianconeri hanno alzato i ritmi e l’hanno portata a casa con i subentrati Nico Gonzalez e Koopmeiners – ma nel primo tempo gli emiliani hanno fatto registrare numeri importanti in chiave difensiva, con la Signora limitata ad appena 0.18 xG.

Fatto sta che quello con la Juve è stato il secondo KO in due giornate di campionato: il Parma non si schioda da quota 0 punti e con Genoa, Venezia e Fiorentina resta una delle quattro squadre ancora a secco di gol. Una partenza così brutta non si verificava dalla stagione 2004-05.

Tra un attacco che deve sbloccarsi al più presto – Touré finora ha fatto poco, più pimpante invece l’altro nuovo acquisto Romero, tra i migliori a Torino – e la necessità di cominciare a fare punti, ci sono i sedicesimi di Coppa Italia, ai quali i ducali si sono qualificati battendo 2-0 il Catania lo scorso 14 agosto. Stavolta al “Tardini” arriva la Cremonese, ripartita dalla B dopo la dolorosa retrocessione dello scorso anno. I grigiorossi non sembrano ancora essersi ripresi del tutto, perdendo in malo modo le prime due partite in cadetteria (1-0 contro l’Empoli e 3-0 contro il Modena, con Marco Giampaolo già sulla graticola), un ruolino molto simile a quello del Parma in Serie A. L’unica gioia, come nel caso degli emiliani, è arrivata in coppa, dove la Cremonese si è imposta 2-0 sulla Sampdoria nei trentaduesimi.

Come vedere Parma-Cremonese in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida Parma-Cremonese è in programma martedì alle 18:00 e si giocherà allo stadio “Tardini” di Parma. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 106 e 506 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Parma-Cremonese anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play..

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Comparazione quote

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Il pronostico

L’esito “No Gol” si è puntualmente verificato in tutte le gare ufficiali stagionali disputate da entrambe le formazioni, confermando una netta tendenza che si riflette anche nei precedenti diretti: negli ultimi tre testa a testa si è sempre registrato l’Under 2.5 e in due occasioni una o entrambe le squadre sono rimaste a secco.

Sebbene la priorità sia sbloccarsi nei rispettivi campionati, la sfida del “Tardini” offre al Parma l’occasione ideale per ritrovare fiducia e gol. La Cremonese sta mostrando crepe profonde in fase di costruzione (un solo tiro in porta in due partite di B) ed appare sfiduciata. La maggiore qualità della rosa emiliana e il vantaggio del campo dovrebbero fare la differenza in una gara bloccata.

Le probabili formazioni di Parma-Cremonese

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Drobnic, Troilo; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordóñez, Valeri; Touré, Lontani.

CREMONESE (4-2-3-1): Agazzi; Folino, Bianchetti, Luperto, Rocchetti; Lottici Tessadri, Pontisso; Elia, Berti, Vandeputte; Nasti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0