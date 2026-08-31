Berrettini-Wawrinka, la rivincita arriva subito: nuovo duello dopo Wimbledon

Berrettini e Wawrinka si ritrovano allo US Open dopo la sfida di Wimbledon: tutto quello che c’è da sapere sul primo turno e il pronostico.

Lo US Open di Matteo Berrettini comincia in salita. Proprio come, in salita, era iniziato anche il suo Wimbledon, al cospetto dello stesso identico avversario che si ritroverà davanti quest’oggi a Flushing Meadows. Sarà una sfida dal peso specifico importante, considerando che ad attenderlo, al di là della rete, ci sarà di nuovo Stan Wawrinka, che proprio a New York sta disputando il suo ultimo torneo del Grande Slam.

Il sorteggio del Major a stelle e strisce ripropone dunque, a distanza di appena due mesi, un confronto già andato in scena a Londra, trasformandolo in uno degli incroci più interessanti del primo turno. La partita a Wimbledon, come si ricorderà, fu combattutissima: Berrettini si impose in quattro set, rimontando dopo aver perso il primo e riuscendo a spuntarla al termine di oltre quattro ore di gioco. Wawrinka, sebbene alla fine fosse stato l’azzurro a conquistare il passaggio del turno, fu eccezionale.

A New York superficie e contesto saranno, ovviamente, totalmente diversi. Il martello romano arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di dare continuità a una stagione nella quale ha mostrato più volte di poter tornare competitivo ai massimi livelli quando riesce a trovare ritmo e fiducia, mentre Wawrinka, dal canto suo, affronta l’ultimo US Open della carriera con tutto il bagaglio di esperienza accumulato in una carriera straordinaria. A Flushing Meadows ha già conquistato il titolo nel 2016 e proprio quest’anno ha ricevuto una wild card per poter salutare il torneo nel modo che meritava.

Berrettini-Wawrinka: il pronostico

La sfida di Wimbledon è recente e fornisce già da sé qualche indicazione utile circa i risvolti di questo match, ma non è detto che la storia debba necessariamente ripetersi. Sul cemento americano Berrettini può sfruttare caratteristiche che si sposano bene con la superficie e, soprattutto, arriva all’appuntamento con la consapevolezza di aver già avuto la meglio su Wawrinka in un confronto diretto molto impegnativo. Lo svizzero resta un avversario capace di rendere complicata qualsiasi partita, tanto più in una cornice come quella di New York, che gli è particolarmente congeniale, e in un incontro che per lui ha un significato particolare. Ma l’azzurro parte con qualcosa in più: il precedente favorevole, unito alla sete di rivalsa e alle qualità che può mettere in campo sul cemento, spostano il pronostico dalla parte dell’italiano. Non sarebbe sorprendente, però, assistere a un’altra partita lunga e combattuta da 4 set.

Berrettini in Berrettini-Wawrinka