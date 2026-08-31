Home » CALCIO » Pronostico Aston Villa-Arsenal: una sfida che promette scintille

Pronostico Aston Villa-Arsenal: una sfida che promette scintille

di

Dopo due esordi opposti, Aston Villa e Arsenal si affrontano al Villa Park: numeri, formazioni e pronostico della partita di lunedì 31 agosto.

L’Arsenal si presenta al Villa Park dopo un debutto convincente e l’intento, com’è giusto che sia, è quello di dare continuità al successo ottenuto nella prima giornata di Premier League. La squadra di Mikel Arteta ha infatti superato il Coventry City con un netto 3-0, mostrando subito una buona condizione e una notevole efficacia nella metà campo offensiva. Dall’altra parte, l’Aston Villa è chiamato a reagire dopo una partenza decisamente più complicata. La formazione di Unai Emery ha infatti incassato un pesantissimo 4-0 contro il Brighton, risultato che ha lasciato il tecnico spagnolo tutt’altro che soddisfatto. Va da sé che, in quest’ottica, il secondo appuntamento stagionale davanti al proprio pubblico diventi subito importante per cercare di cancellare la brutta prestazione dell’esordio.

Arsenal
Pronostico Aston Villa-Arsenal: una sfida che promette scintille (Ansafoto) – Ilveggente.it

Ciò considerato, il momento delle due squadre suggerisce un confronto nel quale l’Arsenal parte con maggiori certezze, così come anche i precedenti offrono un elemento da non sottovalutare. L’Aston Villa è infatti la quarta squadra alla quale l’Arsenal ha segnato più gol nella storia della Premier League, con ben 107 reti. Un dato che racconta una certa familiarità dei Gunners con la porta avversaria e che, unito alla qualità mostrata nella prima giornata, può avere un peso nella scelta del mercato.

L’Arsenal ha diversi argomenti dalla propria parte, ma la trasferta al Villa Park non va letta soltanto attraverso il risultato dell’esordio. L’Aston Villa deve reagire e giocherà davanti ai propri tifosi, mentre gli ospiti hanno già mostrato di poter trovare la rete con diversi interpreti. La combinazione tra la necessità di riscatto dei padroni di casa e la qualità offensiva dei londinesi rende interessante soprattutto un pronostico legato ai gol.

Come vedere Aston Villa-Arsenal in diretta tv e streaming

Aston Villa
Come vedere Aston Villa-Arsenal in diretta tv e streaming (Ansafoto) – Ilveggente.it

La sfida tra Aston Villa e Arsenal, valida per la seconda giornata di Premier League, è in programma lunedì 31 agosto alle 21:00. La partita sarà trasmessa in Italia su Sky e sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno 2 è quotato 1.54 su Sportbet e 1.53 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Il 4-0 subito dall’Aston Villa all’esordio e il 3-0 con cui l’Arsenal ha iniziato la propria stagione raccontano due momenti differenti, ma non sono sufficienti da soli per prevedere l’andamento della partita. Ci sono però diversi elementi che spingono verso una gara con più di due reti: i 107 gol segnati storicamente dai Gunners contro il Villa, la qualità offensiva mostrata da Saka, Havertz e Odegaard e la necessità dei padroni di casa di reagire immediatamente.

L’Arsenal parte favorito e ha dimostrato di avere già una buona brillantezza negli ultimi metri, mentre l’Aston Villa dovrà necessariamente alzare il livello dopo la pesante sconfitta contro il Brighton.

Le formazioni di Aston Villa-Arsenal

ASTON VILLA (4-2-3-1): Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; McGinn, Kamara; Hemmings, Barkley, Garnacho; Buendia. Allenatore: Emery.
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Bruno Guimaraes; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz. Allenatore: Arteta.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Malen

Pronostici Lecce-Roma e Atalanta-Bologna: la statistica sull’ex che fa ben sperare Gasp

Esposito

Pronostici Cagliari-Inter e Lazio-Genoa: Chivu e Gattuso a caccia di conferme

Fabregas

Pronostico Napoli-Como: Allegri sfida l’ambizione di Fabregas