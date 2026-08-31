Pronostico Barcellona-Rayo Vallecano: numeri pesanti al Camp Nou

Il Barcellona cerca la terza vittoria consecutiva contro un Rayo Vallecano ancora a caccia del primo successo: analisi e pronostico del match.

Il Barcellona si presenta all’appuntamento con il Rayo Vallecano con un obiettivo ben preciso: quello, cioè, di mantenere il punteggio pieno dopo le prime due giornate di Liga. La formazione di Hansi Flick ha già raccolto sei punti e arriva alla sfida del Camp Nou dopo il convincente 2-0 ottenuto contro l’Athletic Bilbao, risultato che ha confermato un avvio di stagione particolarmente positivo. Il Rayo, invece, è ancora alla ricerca della prima vittoria: la squadra di Benat San José ha infatti pareggiato 1-1 contro l’Alaves nell’ultimo turno, facendosi raggiungere nel finale dopo aver disputato una gara che il tecnico ha giudicato meritevole dei tre punti. Un risultato che lascia comunque qualche certezza in vista di una trasferta che, almeno sulla carta, ha tutt’altro livello di difficoltà.

Il Barcellona ha già mostrato una notevole facilità nel trovare la rete: sono sette i gol realizzati nelle prime due partite, mentre la porta è ancora imbattuta. Il dato più significativo riguarda però il rendimento interno. Il Barcellona ha infatti vinto le ultime 20 partite casalinghe, segnando almeno due gol in 18 occasioni. Una striscia che rende ancora più complicato il compito di un Rayo che, nelle ultime stagioni, non ha certamente costruito la propria reputazione sulle imprese al Camp Nou. L’ultimo successo degli ospiti sul campo blaugrana risale infatti al 2000.

Assai diversi sono anche i rispettivi numeri di questo avvio di campionato: da una parte ci sono sei punti, sette gol segnati e nessuno subito; dall’altra un solo punto e una vittoria ancora da conquistare. Il Rayo può provare a sfruttare una partita senza particolari pressioni, ma per uscire indenne dal Camp Nou servirà una prestazione quasi perfetta.

Come vedere Barcellona-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

La sfida tra Barcellona e Rayo Vallecano, valida per la terza giornata della Liga, è in programma lunedì alle 21:30. Tutte le partite del massimo campionato spagnolo sono trasmesse su DAZN. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

I numeri raccontano una sfida nella quale il Barcellona parte con un vantaggio molto evidente. La squadra di Flick ha vinto entrambe le partite disputate finora, ha segnato sette gol senza subirne e soprattutto arriva a questo appuntamento forte di una striscia di 20 vittorie interne consecutive. Il Rayo ha invece raccolto un solo punto e dovrà fare a meno di Palazón.

Anche considerando la buona prestazione offerta contro l’Alaves, è difficile immaginare che la squadra di San José possa interrompere proprio al Camp Nou la serie positiva dei padroni di casa. Il Barcellona ha maggiore qualità in ogni zona del campo e sta mostrando anche una buona continuità offensiva. Il successo blaugrana appare quindi la soluzione più logica, con la possibilità concreta che la squadra di Flick segni almeno due reti.

Le formazioni di Barcellona-Rayo Vallecano

BARCELLONA (4-3-3): J. Garcia; Eric, Cubarsí, Martin, Espart; Fermin, Rodri, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon. Allenatore: Flick.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Fernandez, Vertrouwd; Ciss, Lopez; de Frutos, Nteka, Perez; Camello. Allenatore: San José.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0