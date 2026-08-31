I pronostici di lunedì 31 agosto: Serie A, Premier League e Liga

I pronostici di lunedì 31 agosto, ci sono i posticipi di tre top campionati europei: la Roma vuole dare continuità alla vittoria roboante con la Fiorentina nella trasferta di Lecce.

Dopo un weekend zeppo di partite, si concludono le giornate di Serie A, Premier League e Liga. Nel nostro campionato sono due le gare ancora da giocare, valide per il secondo turno: Lecce-Roma alle 18:30 e Atalanta-Bologna alle 20:45. C’è grande attesa sugli uomini di Gian Piero Gasperini, letteralmente dominanti una settimana fa all’esordio contro la Fiorentina, strapazzata 4-0 all’Olimpico dalle giocate di Dybala e dal killer instinct sottoporta di Malen, autore di una tripletta.

La Lupa saprà dare continuità alla roboante vittoria sui viola nella trasferta di Lecce? Stando ai numeri, ci sarebbero ben pochi dubbi: i capitolini hanno vinto tenendo la porta inviolata tutte le ultime tre sfide di Serie A contro i salentini, concedendo un solo successo al Lecce nelle 20 gare casalinghe disputate nella massima serie (4-2 nel lontano 2012). C’è poi la cabala dei singoli: la Roma è l’avversario contro cui Di Francesco ha registrato il peggior rullino da allenatore (zero vittorie in 16 incroci, con 13 sconfitte totali e 10 ko di fila nelle ultime dieci).

In Premier League l’Arsenal parte favorito a Birmingham contro un Aston Villa che ha iniziato malissimo, venendo travolto addirittura 4-0 dal Brighton, mentre in Liga il Barcellona – che finora ha fatto due su due, non subendo neppure un gol e segnandone al contempo 7 – dovrebbe vincere con uno scarto importante contro il Rayo Vallecano (i madrileni hanno conquistato appena un punto in due partite).

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2+MULTIGOL 2-5 in Aston Villa-Arsenal, Premier League, ore 21:00

Vincenti

ROMA (in Lecce-Roma, Serie A, ore 18:30)

(in Lecce-Roma, Serie A, ore 18:30) PANATHINAIKOS (in Levadiakos-Panathinaikos, Souper Ligka Ellada, ore 18:30)

(in Levadiakos-Panathinaikos, Souper Ligka Ellada, ore 18:30) BESIKTAS (in Besiktas-Çorum, Super Lig, ore 20:30)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

VPS-Lahti , Veikkausliiga, ore 18:00

, Veikkausliiga, ore 18:00 Benfica-Estoril , Liga Portugal, ore 21:15

, Liga Portugal, ore 21:15 Barcellona-Rayo Vallecano, Liga, ore 21:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Gnistan-TPS , Veikkausliiga, ore 18:00

, Veikkausliiga, ore 18:00 Sirius-Malmo , Allsvenskan, ore 19:00

, Allsvenskan, ore 19:00 Jong AZ-Jong Utrecht, Eerste Divisie, ore 20:00

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 9.21 GOLDBET ; 9.42 SPORTBET; 9.21 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X+UNDER 3.5 in Osasuna-Getafe, Liga, ore 19:30