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I pronostici di lunedì 31 agosto: Serie A, Premier League e Liga

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I pronostici di lunedì 31 agosto, ci sono i posticipi di tre top campionati europei: la Roma vuole dare continuità alla vittoria roboante con la Fiorentina nella trasferta di Lecce. 

Dopo un weekend zeppo di partite, si concludono le giornate di Serie A, Premier League e Liga. Nel nostro campionato sono due le gare ancora da giocare, valide per il secondo turno: Lecce-Roma alle 18:30 e Atalanta-Bologna alle 20:45. C’è grande attesa sugli uomini di Gian Piero Gasperini, letteralmente dominanti una settimana fa all’esordio contro la Fiorentina, strapazzata 4-0 all’Olimpico dalle giocate di Dybala e dal killer instinct sottoporta di Malen, autore di una tripletta.

Gasperini
I pronostici di lunedì 31 agosto: Serie A, Premier League e Liga (Ansafoto) – Ilveggente.it

La Lupa saprà dare continuità alla roboante vittoria sui viola nella trasferta di Lecce? Stando ai numeri, ci sarebbero ben pochi dubbi: i capitolini hanno vinto tenendo la porta inviolata tutte le ultime tre sfide di Serie A contro i salentini, concedendo un solo successo al Lecce nelle 20 gare casalinghe disputate nella massima serie (4-2 nel lontano 2012). C’è poi la cabala dei singoli: la Roma è l’avversario contro cui Di Francesco ha registrato il peggior rullino da allenatore (zero vittorie in 16 incroci, con 13 sconfitte totali e 10 ko di fila nelle ultime dieci).

In Premier League l’Arsenal parte favorito a Birmingham contro un Aston Villa che ha iniziato malissimo, venendo travolto addirittura 4-0 dal Brighton, mentre in Liga il Barcellona – che finora ha fatto due su due, non subendo neppure un gol e segnandone al contempo 7 – dovrebbe vincere con uno scarto importante contro il Rayo Vallecano (i madrileni hanno conquistato appena un punto in due partite).

Pronostici: la scelta del Veggente

X2+MULTIGOL 2-5 in Aston Villa-Arsenal, Premier League, ore 21:00

Vincenti

  • ROMA (in Lecce-Roma, Serie A, ore 18:30)
  • PANATHINAIKOS (in Levadiakos-Panathinaikos, Souper Ligka Ellada, ore 18:30)
  • BESIKTAS (in Besiktas-Çorum, Super Lig, ore 20:30)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • VPS-Lahti, Veikkausliiga, ore 18:00
  • Benfica-Estoril, Liga Portugal, ore 21:15
  • Barcellona-Rayo Vallecano, Liga, ore 21:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Gnistan-TPS, Veikkausliiga, ore 18:00
  • Sirius-Malmo, Allsvenskan, ore 19:00
  • Jong AZ-Jong Utrecht, Eerste Divisie, ore 20:00
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 9.21 GOLDBET ; 9.42 SPORTBET; 9.21 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

X+UNDER 3.5 in Osasuna-Getafe, Liga, ore 19:30

 

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