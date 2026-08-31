Pronostici Championship 1 settembre: le trappole del martedì tra delusioni e mine vaganti

Championship, la serie cadetta inglese di nuovo protagonista con un turno infrasettimanale. Il match clou è la sfida tra le retrocesse dalla Premier West Ham e Wolverhampton.

La Championship non si ferma praticamente mai e torna subito protagonista con un pirotecnico turno infrasettimanale valido per la quarta giornata. Tra scontri diretti d’alta classifica, derby di provincia e squadre a caccia dei primi punti stagionali, il palinsesto regala sfide stuzzicanti da analizzare e pronosticare.

Il match clou del martedì è senza dubbio quello tra West Ham e Wolverhampton, le due retrocesse dalla scorsa Premier League. I Wolves hanno approcciato benissimo la nuova categoria. Sono ancora imbattuti tra campionato e League Cup e occupano la seconda piazza a quota 7 punti.

L’inizio degli Hammers è stato più faticoso, con il pari per 1-1 col Watford nell’ultimo turno e i soli successi arrivati finora in coppa. La costante di entrambe risiede però nella fase offensiva. Gli uomini di Nuno Espirito Santo hanno sempre trovato la via della rete in questo avvio, mentre il Wolverhampton vanta un attacco stellare che ha già firmato cinque gol nelle prime due uscite esterne. Sebbene i precedenti recenti vedano il West Ham in vantaggio con 37 vittorie complessive su 78 incontri, la tendenza al gol e il trend da Over 2.5 registrato in quattro delle cinque gare stagionali degli ospiti rendono il Gol la scelta più logica.

Spostandoci al Sincil Bank, il Lincoln City ospita il Blackburn per una sfida storica. Gli Imps, neopromossi e reduci da una cavalcata trionfale in League One oltre i 100 punti, hanno spezzato un digiuno che durava dal 1961 superando 1-0 il Bolton nell’ultimo turno grazie alla rete di House.

La squadra guidata dalla coppia Cohen-Shaw, dopo i due stop iniziali con Middlesbrough e Portsmouth, ha mostrato sprazzi di solidità casalinga (come testimoniano i 4 gol rifilati al Blackpool in coppa). Il Blackburn sta vivendo un avvio speculare e imprevedibile. Dopo l’ottimo pari con i Wolves e il successo sul Middlesbrough, è arrivato lo scivolone casalingo per 2-1 contro il QPR. La difesa dei Rovers soffre d’amnesia continua (otto gol incassati e zero clean sheet in cinque uscite ufficiali), un fattore che concederà spazio alle ripartenze dei padroni di casa. La combo Multigol 0-2 Casa+Multigol 1-2 Ospite sintetizza perfettamente l’equilibrio di un match dove il Lincoln limiterà i danni interni e il Blackburn farà valere il suo maggior peso offensivo di categoria senza dilagare.

Le previsioni sulle altre partite

A Bramall Lane lo Sheffield United riceve il Bolton in una gara che promette grande agonismo. Le Blades sono ancora imbattute in stagione, ma stanno pagando una vera e propria “pareggite” in campionato (tre X su tre) che necessita di essere spezzata per risalire la china, soprattutto alla luce dello spettro di una possibile penalizzazione societaria.

Di fronte c’è un Bolton solido e ben organizzato da Steven Schumacher, capace di raccogliere 4 punti prima della battuta d’arresto di misura rimediata proprio contro il Lincoln. I Trotters vantano una retroguardia rocciosa con solo due gol subiti finora, mentre lo Sheffield Unitred ha mostrato cinismo pur prediligendo ritmi più controllati. Con i padroni di casa decisi a non perdere terreno tra le mura amiche e gli ospiti intenti a chiudere gli spazi, la combo 1X+Under 3.5 appare come la giocata più equilibrata.

Il St Andrew’s sarà invece il teatro della sfida tra un rigenerato Birmingham e un travolgente Southampton. I padroni di casa di Chris Davies sono imbattuti in campionato (cinque punti e successo prezioso contro il Wrexham firmato dalla doppietta di Neumann), avendo subito dimostrato di voler voltare pagina dopo la pesante sberla incassata con il Brentford in coppa. I Saints di Tonda Eckert, tuttavia, viaggiano a ritmi altissimi in attacco. Dopo la sconfitta d’esordio col Watford, sono arrivate le perentorie affermazioni su Stoke (3-1) e Millwall (5-1) con un Larin in stato di grazia. Sebbene il Birmingham non batta il Southampton da sei incroci diretti, la forza di fuoco degli ospiti combinata alla loro ritrovata brillantezza li vede leggermente favoriti in una gara aperta. Per questo motivo la combo X2+Over 1.5 si sposa perfettamente con l’inerzia del match.

A chiudere il quadro c’è la sfida disperata del bet365 Stadium tra Stoke City e Norwich. I Potters di Mark Robins occupano l’ultimo posto solitario dopo tre sconfitte in tre gare (l’ultima per 4-1 contro i Wolves), traditi da una fase difensiva totalmente da registrare nonostante la valanga di acquisti. Di contro, il Norwich di Philippe Clement arriva dal successo per 4-1 sul Burnley – trascinato dalle doppiette di Touré e Brooks – vittoria scaccia-crisi che ha rilanciato le ambizioni dei Canaries. Lo Stoke ha vinto appena una delle ultime 11 sfide contro il Norwich e concede troppi tiri, ma per disperazione dovrà scoprirsi ed attaccare. Ci si attende una gara aperta e ricca di occasioni da rete su entrambi i fronti, rendendo il Multigol 2-4 l’opzione ideale per intercettare il sicuro punteggio finale.

La nostra multipla

LINCOLN CITY-BLACKBURN Multigol 0-2 Casa+Multigol 1-2 Ospite

SHEFFIELD UNITED-BOLTON 1X+Under 3.5

WEST HAM-WOLVERHAMPTON Gol

BIRMINGHAM-SOUTHAMPTON X2+Over 1.5

STOKE CITY-NORWICH Multigol 2-4

Comparazione quote

Il segno Gol in West Ham-Wolverhampton è quotato a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno Multigol 2-4 in Stoke City-Norwich è quotato invece a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.48 su Sportbet.

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