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Fery-Musetti, New York mette subito alla prova le ambizioni dell’azzurro

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Lorenzo Musetti debutta allo US Open contro Arthur Fery: il britannico arriva dalla finale di Winston-Salem, per un primo turno tutto da seguire.

Non sarà una passeggiata sul velluto, anzi. Lorenzo Musetti inizierà il suo cammino agli US Open affrontando un avversario che è cresciuto tantissimo, nel corso dell’ultima stagione, e che, di conseguenza, potrebbe impensierirlo e non poco durante questo debutto sul cemento a stelle e strisce. Si tratta di Arthur Fery, grande sorpresa dell’ultima edizione di Wimbledon e reduce da una settimana altrettanto significativa a Winston-Salem, dove ha raggiunto la finale prima di arrendersi a Ignacio Buse. Il britannico si presenta dunque a New York con una fiducia tale che al carrarino servirà l’intero repertorio dei suoi colpi migliori per conquistare il turno successivo.

Musetti
Fery-Musetti, New York mette subito alla prova le ambizioni dell’azzurro (Ansafoto) – Ilveggente.it

Per l’azzurro questo Slam rappresenta un altro capitolo importante del percorso di rientro dopo i problemi fisici che lo avevano costretto a saltare Roland Garros e Wimbledon, ma l’impressione, per fortuna, è che abbia ritrovato progressivamente il ritmo sul cemento americano, tanto da avere raggiunto i quarti sia a Washington sia a Cincinnati. Proprio nel Masters 1000 dell’Ohio ha mostrato segnali incoraggianti, fermandosi soltanto davanti a Frances Tiafoe ai quarti di finale.

Fery, dal canto suo, ha vissuto un’estate da vero protagonista: la semifinale raggiunta a Wimbledon è stata il risultato più clamoroso, ma il britannico ha dimostrato di non essere stato un semplice fuoco di paglia, come si evince, del resto, dal fatto che Cincinnati abbia raggiunto il terzo turno e che a Winston-Salem si sia spinto fino all’ultimo atto. Per lui questo match avrà un sapore particolare, atteso che si tratterà del debutto assoluto nel tabellone principale dello US Open, dettaglio che aggiunge ulteriore curiosità a un primo turno già molto interessante.

Fery-Musetti: il pronostico

Fery
Fery-Musetti: il pronostico (Ansafoto) – Ilveggente.it

Fery e Musetti non si sono mai affrontati in carriera, ragion per cui sarà una sfida completamente inedita, nella quale il rendimento recente potrebbe avere un peso importantissimo. Il britannico ha tutte le ragioni per presentarsi a New York senza alcun timore reverenziale, avendo appena disputato una finale Atp e avendo dimostrato, tra Wimbledon e Cincinnati, di poter reggere il confronto anche quando dall’altra parte della rete ci sono giocatori di livello superiore. La settimana di Winston-Salem, però, potrebbe avergli lasciato addosso qualche scoria, mentre Musetti arriva all’appuntamento dopo aver avuto modo di preparare con maggiore calma lo Slam. Il carrarino, inoltre, conosce molto bene il palcoscenico di New York: lo scorso anno ha raggiunto i quarti di finale – si arrese solo a Jannik Sinner – il suo miglior risultato in carriera nel torneo. Non sarà comunque una passeggiata, perché Fery è probabilmente uno degli avversari più scomodi che Musetti potesse pescare al debutto. La maggiore esperienza dell’azzurro e il rendimento mostrato nelle ultime settimane ci spingono però a considerarlo favorito. Il pronostico pende dalla parte di Musetti, ma non escludiamo che possa protrarsi oltre i canonici 3 set.

Musetti in Fery-Musetti

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