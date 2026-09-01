I pronostici di martedì 1 settembre: Coppa Italia e Championship

I pronostici di martedì 1 settembre, Parma e Torino cercano riscatto nella coppa nazionale per dimenticare le false partenze in campionato.

Archiviata la seconda giornata di Serie A, torna protagonista la Coppa Italia con le prime gare valide per i sedicesimi. In palio un pass per gli ottavi, turno in cui entreranno in scena pure le big. Alle 18:00, al “Tardini”, il Parma di Carlos Cuesta vuole voltare pagina dopo un inizio negativo in campionato: due sconfitte in due partite per i ducali, che sono peraltro rimasti a secco di gol sia contro il Cagliari all’esordio sia sabato scorso allo Stadium contro la Juventus. Al di là di quelle che saranno le scelte di formazione del tecnico spagnolo (probabile il turnover), contro la Cremonese in coppa la differenza di categoria dovrebbe comunque emergere in una gara che si preannuncia poco movimentata.

I grigiorossi, infatti, proprio come il Parma hanno incassato due KO nelle prime due giornate di Serie B, senza segnare reti. E dunque non sorprendono le voci di esonero che continuano ad aleggiare su Marco Giampaolo, allenatore confermato nonostante la retrocessione dello scorso anno. In serata invece scenderanno in campo Torino e Monza: Abate e Juric sono alle prese con due difese da registrare e entrambi cercano una vittoria scaccia-crisi per dimenticare le brutte partenze in Serie A (sia granata che biancorossi sono fermi a quiota 0 punti dopo i primi 180 minuti). In Inghilterra, infine, riflettori puntati sulle serie minori, a cominciare da quella cadetta: il match clou è senz’altro West Ham-Wolverhampton, due squadre retrocesse dalla Premier League che daranno con ogni probabilità vita ad una sfida entusiasmante.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+OVER 1.5 in Torino-Monza, Coppa Italia, ore 21:00

Vincenti

PARMA O PAREGGIO (in Parma-Cremonese, Coppa Italia, ore 18:00)

(in Parma-Cremonese, Coppa Italia, ore 18:00) SHEFFIELD UNITED (in Sheffield United-Bolton, Championship, ore 20:45)

(in Sheffield United-Bolton, Championship, ore 20:45) CHESTERFIELD (in Chesterfield-Gillingham, League Two, ore 20:45)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Hilal-Al Ahli , Saudi Pro League, ore 20:00

, Saudi Pro League, ore 20:00 Stoke City-Norwich, Championship, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Zurigo-Young Boys , Swiss Super League, ore 20:30

, Swiss Super League, ore 20:30 West Ham-Wolverhampton, Championship, ore 20:45

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.13 GOLDBET ; 6.18 SPORTBET; 6.13 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2+OVER 1.5 in Birmingham-Southampton, Championship, ore 21:00