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Pronostico Sassuolo-Frosinone: non succede da ottobre

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Sassuolo-Frosinone è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia: pronostico, formazioni e dove vederla 

Sia Sassuolo che Frosinone arrivano a questa sfida di Coppa Italia dopo una vittoria in campionato. In casa contro il Torino la squadra di Aquilani, in trasferta sul campo della Fiorentina la truppa di Alvini. Ed è stato, questo, un colpo clamoroso.

Pronostico Sassuolo-Frosinone
Pronostico Sassuolo-Frosinone: non succede da ottobre (AnsaFoto) – Ilveggente.it

C’è un dato assai importante che accompagna appunto la formazione ciociara: da ottobre dello scorso anno non si perde in trasferta. Dieci vittorie e cinque pareggi, un ruolino di marcia clamoroso che ha permesso intanto di conquistare la promozione diretta in massima seria e poi di conquistare, dopo la sconfitta allo Stirpe contro la Juventus, la prima vittoria in questo campionato. Che tra le altre cose è stata anche la prima di Alvini in Serie A. Ci sarà turnover, lo sappiamo e lo possiamo immaginare, perché a dire il vero l’obiettivo di entrambe è la salvezza, e se dobbiamo entrare poi nel dettaglio delle due rose è evidente che il Sassuolo ha qualcosa in più. Aquilani qualche freccia ce l’ha anche in panchina.

In ogni caso, oltre ad una possibile vittoria del Sassuolo, crediamo che il match possa essere molto benevolo sotto l’aspetto dei gol. E quindi andiamo a vedere insieme, sotto nel nostro pronostico, come questa partita potrebbe andare a finire.

Come vedere Sassuolo-Frosinone in diretta tv e in streaming

Come vedere Sassuolo-Frosinone
Come vedere Sassuolo-Frosinone in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sassuolo-Frosinone è in programma mercoledì alle 15:00. La Coppa Italia è un’esclusiva Mediaset e la partita in questione si potrà seguire appunti gratuitamente sui canali di questa rete. In streaming invece si potrà seguire attraverso Sportmediaset.it.

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Il pronostico

Il caldo – si gioca alle 15 – potrebbe anche influire sullo spettacolo. Ma le difese saranno meno concentrate di quelle in campionato. Quindi, dentro una gara da almeno un gol per squadra, occhio alla vittoria del Sassuolo. Una sconfitta dopo tantissimo tempo per il Frosinone in trasferta, anche se davvero indolore.

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Le probabili formazioni di Sassuolo-Frosinone

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Thorstvedt, Lipani, Bakola; Dominguez, Bowie, Lauriente.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Masini, Calo; Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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