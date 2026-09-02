I pronostici di mercoledì 2 settembre: Coppa Italia, Championship, Scottish Premiership

I pronostici di mercoledì 2 settembre, in campo Coppa Italia, Championship, Scottish Premiership e altri campionati

Sia Sassuolo che Frosinone arrivano a questa sfida di Coppa Italia dopo una vittoria in campionato. In casa contro il Torino la squadra di Aquilani, in trasferta sul campo della Fiorentina la truppa di Alvini. Ed è stato, questo, un colpo clamoroso.

C’è un dato assai importante che accompagna appunto la formazione ciociara: da ottobre dello scorso anno non si perde in trasferta. Dieci vittorie e cinque pareggi, un ruolino di marcia clamoroso che ha permesso intanto di conquistare la promozione diretta in massima seria e poi di conquistare, dopo la sconfitta allo Stirpe contro la Juventus, la prima vittoria in questo campionato. Che tra le altre cose è stata anche la prima di Alvini in Serie A. In ogni caso, oltre ad una possibile vittoria del Sassuolo, crediamo che il match possa essere molto benevolo sotto l’aspetto dei gol.

I gol dovrebbero arrivare puntuali anche nell’altra sfida di Coppa Italia in programma oggi, con l’Udinese che parte favorita sul Venezia che dopo le prime due sconfitte su due partite penserà forse già alla prossima partita di campionato in cui sarà fondamentale muovere la classifica.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 2+OVER 3.5 in Osnabruck-Bayern Monaco, Coppa di Germania, ore 20:45

Vincenti

CELTIC (in Parma-Cremonese, Coppa Italia, ore 18:00)

(in Parma-Cremonese, Coppa Italia, ore 18:00) SALISBURGO (in Salisburgo-Rapid Vienna, Austria Bundesliga, ore 20:30)

(in Salisburgo-Rapid Vienna, Austria Bundesliga, ore 20:30) FLAMENGO (in Flamengo-Mirassol, Brasileirao, ore 00:30)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Sassuolo-Frosinone , Coppa Italia, ore 15:00

, Coppa Italia, ore 15:00 Lucerna-Vaduz , Svizzera Super League, ore 20:30

, Svizzera Super League, ore 20:30 Grasshopper-San Gallo, Svizzera Super League, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Udinese-Venezia , Coppa Italia, ore 18:00

, Coppa Italia, ore 18:00 QPR-Cardiff , Championship, ore 20:45

, Championship, ore 20:45 Burnley-Middlesbrough, Championship, ore 20:45

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 15.73 GOLDBET ; 19.82 SPORTBET; 15.73 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Sassuolo-Frosinone, Coppa Italia, ore 15:00