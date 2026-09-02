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Pronostico Burnley-Middlesbrough: si parte con un gol di vantaggio

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Burnley-Middlesbrough è una partita valida per la quarta giornata di Championship: formazioni e pronostico 

Entrambe sono partite con un solo obiettivo in testa, quello della promozione. Però, in questo avvio, il Burnley, con un solo punto dopo tre giornate, ha subito perso terreno. Esiste il tempo per riprendersi, il campionato è lunghissimo, però le sensazioni che sono arrivate fino al momento non aiutano in nessun modo.

Pronostico Burnley-Middlesbrough
Pronostico Burnley-Middlesbrough: si parte con un gol di vantaggio (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sei punti dopo tre partite invece per la truppa ospite. Che almeno qualcosa ha fatto vedere. Un momento di forma importante non solo per il gruppo ma, entrando nello specifico, soprattutto per Lankshear: l’attaccante ha iniziato alla grandissima e in questo momento pare si possa partire con un gol di vantaggio. In solamente tre gare è stato capace di mettere a segno quattro reti, che non sono poche. Anzi.

Se da un lato quindi abbiamo una squadra che ancora si deve trovare, dall’altro ce n’è una che ha messo le cose a posto e che vuole continuare la propria lotta alla promozione diretta. Non ci stupiremmo, quindi, di vedere una vittoria esterna. Come? Sotto vi diciamo il nostro pronostico.

Come vedere Burnley-Middlesbrough in diretta tv e in streaming

Burnley-Middlesbrough è in programma martedì alle 21. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del Middlesbrough è quotata 2.25 su GoldbetLottomatica e a 2.25  su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.52 su GoldbetLottomatica e a 1.55 su Sportbet.

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Il pronostico

Ci sta la vittoria esterna. Come ci sta, senza dubbio, il fatto che entrambe possano riuscire a trovare la via della rete in questa partita.

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Le probabili formazioni di Burnley-Middlesbrough

BURNLEY (4-2-3-1): Weiss; Walker, Ahemedhodzic, Alleyne, Roberts; Mejbri, Ramsey; B. Larsen, Edwards, Satpaev; Hountondji.
MIDDLESBROUGH (4-2-3-1): Vitek; Brittain, Ayling, Malanda, N. Borges; Morris, Peart-Harris; Whittaker, McGree, Arfsten; Lankshear.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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