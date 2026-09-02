Pronostico Falkirk-Rangers: l’emergenza non aiuta

Falkirk-Rangers è una partita valida per la quinta giornata del campionato scozzese: formazioni e pronostico
Ne ha sette fuori per infortunio il Falkirk. Non è il massimo per andare ad affrontare i Rangers che paiono rinvigoriti dopo la bella vittoria dello scorso fine settimana contro l’Aberdeen. Arrivata, tra le altre cose, dopo l’eliminazione dalla Conference League.
L’affermazione su un campo comunque complicato, ha permesso di mettersi alle spalle una delusione importante: il segnale caratteriale è sicuramente arrivato da parte dei Rangers, che vogliono adesso tornare a correre in campionato visto che non hanno nessun’altra possibilità in Europa. La situazione, insomma, pare possa essere delineata in questo momento.
Tra le altre cose, dopo sole tre giornate di campionato, si è capito benissimo qual è l’unico obiettivo dei padroni di casa: quello di raggiungere la salvezza che, comunque, rimane pure abbastanza complicata. Il motivo è spiegato. Se dietro comunque si subisce relativamente poco (quattro gol presi e rispetto alle altre che lottano per il target sono pochi), davanti si fa fatica. Una sola rete segnata e peggior attacco di tutto il campionato. Un fattore che pure in questo match potrebbe fare la differenza.
Come vedere Falkirk-Rangers in diretta tv e in streaming
Falkirk-Rangers è in programma martedì alle 21. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
La vittoria dei Rangers è quotata 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.20 su Sportbet.
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Il pronostico
La vittoria dei Rangers ha una buona quota che deve essere sfruttata. Quindi pochi dubbi su questo. Poi occhio al NO GOL, che è ulteriormente alta. Potrebbe essere davvero la carta da giocare in questo momento, vista la penuria offensiva dei padroni di casa.
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Le probabili formazioni di Falkirk-Rangers
FALKIRK (4-2-3-1): Bain; Strain, Neilson, Henderson, McCann; Barbrook, Spencer; Ross, Krauhaus, Fodrey; Parkinson.
RANGERS (4-2-3-1): Pandur; Sterling, Fernandez, Makhanya, Penrice; Devlin, Neil; Curtis, Kim, Gassama; Shankland.
POSSIBILE RISULTATO: 0-2
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