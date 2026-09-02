Pronostico Celtic-Aberdeen: la storia non si discute

Celtic-Aberdeen è una partita valida per la quinta giornata del campionato scozzese: formazioni e pronostico

Nove punti dopo tre partite giocate e già il primo posto in solitaria del campionato. Il Celtic ha ripreso come aveva lasciato, vincendo, e contro un Aberdeen che non ha iniziato nel migliore dei modi la propria annata è evidente possa arrivare un’altra vittoria. Anzi, arriverà sicuramente un’altra affermazione.

Anche perché quasi tutti i precedenti hanno visto uscire il Celti vittorioso, soprattutto rimanendo negli ultimi dieci anni. Solamente nella finale di Coppa di Scozia, una partita sicuramente di valore, l’Aberdeen ai calci di rigore ha avuto la meglio. Ma nella partita non è riuscito a superare i biancoverdi. Che non vogliono mollare la presa, anche perché tra le altre cose hanno capito che potrebbero avere maggiore vita facile in campionato rispetto agli anni passati. Il Celtic già si è allontanato – ha quattro punti – e le altre non possono di certo fare paura a questa squadra. Quindi, abbiamo capito tutti come potrebbe andare a finire questo match.

Come vedere Celtic-Aberdeen in diretta tv e in streaming

Celtic-Aberdeen è in programma martedì alle 20:45. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

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Il pronostico

La vittoria dei padroni di casa non è in discussione e lo sappiamo assolutamente. La sfida potrebbe regalare un over ma anche un gol per squadra. In difesa qualcosa il Celtic concede sempre.

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Le probabili formazioni di Celtic-Aberdeen

CELTIC (4-2-3-1): Sinisalo; Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney; Baur, Oxlade-Chamberlain; Hassan, Nygren, Hyun-Jun; Duran.

ABERDEEN (4-2-3-1): Muller; Cadden, Mayo, Happe, Guinness-Walker; Ronan, Afeez; Ntelo, Armstrong, Olusanya; Nisbet.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3