Home » CALCIO » Pronostico Celtic-Aberdeen: la storia non si discute

Pronostico Celtic-Aberdeen: la storia non si discute

di

Celtic-Aberdeen è una partita valida per la quinta giornata del campionato scozzese: formazioni e pronostico 

Nove punti dopo tre partite giocate e già il primo posto in solitaria del campionato. Il Celtic ha ripreso come aveva lasciato, vincendo, e contro un Aberdeen che non ha iniziato nel migliore dei modi la propria annata è evidente possa arrivare un’altra vittoria. Anzi, arriverà sicuramente un’altra affermazione.

Carter-Vickers
Pronostico Celtic-Aberdeen: la storia non si discute (Instagram) – Ilveggente.it

Anche perché quasi tutti i precedenti hanno visto uscire il Celti vittorioso, soprattutto rimanendo negli ultimi dieci anni. Solamente nella finale di Coppa di Scozia, una partita sicuramente di valore, l’Aberdeen ai calci di rigore ha avuto la meglio. Ma nella partita non è riuscito a superare i biancoverdi. Che non vogliono mollare la presa, anche perché tra le altre cose hanno capito che potrebbero avere maggiore vita facile in campionato rispetto agli anni passati. Il Celtic già si è allontanato – ha quattro punti – e le altre non possono di certo fare paura a questa squadra. Quindi, abbiamo capito tutti come potrebbe andare a finire questo match.

Come vedere Celtic-Aberdeen in diretta tv e in streaming

Celtic-Aberdeen è in programma martedì alle 20:45. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Celtic è quotata 1.22 su GoldbetLottomatica e a 1.22 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.78 su GoldbetLottomatica e a 1.80 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

La vittoria dei padroni di casa non è in discussione e lo sappiamo assolutamente. La sfida potrebbe regalare un over ma anche un gol per squadra. In difesa qualcosa il Celtic concede sempre.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Celtic-Aberdeen

CELTIC (4-2-3-1): Sinisalo; Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney; Baur, Oxlade-Chamberlain; Hassan, Nygren, Hyun-Jun; Duran.
ABERDEEN (4-2-3-1): Muller; Cadden, Mayo, Happe, Guinness-Walker; Ronan, Afeez; Ntelo, Armstrong, Olusanya; Nisbet.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Malen

Pronostici Lecce-Roma e Atalanta-Bologna: la statistica sull’ex che fa ben sperare Gasp

Esposito

Pronostici Cagliari-Inter e Lazio-Genoa: Chivu e Gattuso a caccia di conferme

Fabregas

Pronostico Napoli-Como: Allegri sfida l’ambizione di Fabregas