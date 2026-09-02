Pronostico Palermo-Mantova: quarta vittoria di fila (per una)

Palermo-Mantova è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia: pronostico, formazioni e dove vederla

C’è poco da dire per questo avvio di stagione di Palermo e Mantova. Entrambe, al primo turno hanno eliminato una squadra di Serie A (Lecce e Lazio), ed entrambe hanno portato a casa sei punti dopo le prime due giornate di campionato.

C’è un fattore determinante, anzi due, che ci spingono comunque a dire una cosa, nonostante in Coppa Italia siano già arrivate diverse sorprese. Il primo: la qualità della rosa è sicuramente appannaggio a Pippo Inzaghi, tecnico del Palermo. Un calciomercato sontuoso fatto dai siciliani, con la ciliegina sulla torta Perin. E poi in casa, i rosanero, sono spinti da un pubblico clamoroso. C’è voglia di tornare tra le squadre del massimo campionato, c’è la possibilità ovviamente di farlo grazie ad una squadra costruita solo per questo motivo.

Il Mantova ha sicuramente una buona rosa, ma pensa soprattutto al campionato. Vuole togliersi il maggior numero di soddisfazioni – stessa cosa la vuole fare il Palermo in Coppa – e vuole cercare di non perdere quell’alchimia che si è creata in questo avvio. Una sconfitta in questa manifestazione non precluderebbe nulla di tutto questo, insomma, per noi la questione ci pare possa essere abbastanza chiusa. E sotto vi diciamo come potrebbe andare a finire.

Come vedere Palermo-Mantova in diretta tv e in streaming

Palermo-Mantova è in programma mercoledì alle 18. La Coppa Italia è un’esclusiva Mediaset e la partita in questione si potrà seguire appunti gratuitamente sui canali di questa rete. In streaming invece si potrà seguire attraverso Sportmediaset.it. Il canale è Italia 1.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Palermo è quotata 1.65 Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Di sicuro, visto lo stato di forma dei due attacchi, sarà un match da almeno un gol per squadra. Con una bella quota, tra le altre cose. E poi come spiegato prima ci aspettiamo di nuovo un Palermo vincente, visto che in casa di partite la squadra di Inzaghi ne perderà davvero poche nel corso di questa stagione.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Palermo-Mantova

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Ranocchia, Segre; Strefezza, Hernani, Johsen; Pohjanpalo.

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Meroni, Cella, Castellini; Silva, Trimboli, Ignacchiti, Keita; Ilie, Ruocco; Gliozzi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1