Fritz-Bellucci, secondo turno da brivido per l’azzurro: il pronostico

Secondo turno dello US Open per Mattia Bellucci, che ritrova Taylor Fritz dopo la sfida di Stoccarda: analisi del match e pronostico.

Mattia Bellucci si è preso il secondo turno dello US Open con una prestazione pulita, lineare e convincente: l’azzurro ha superato Zsombor Piros in appena tre set, lasciando per strada soltanto sei game e chiudendo 6-4, 6-2, 6-0 in poco meno di due ore. Dopo un primo parziale più combattuto, Bellucci ha progressivamente preso il controllo della partita, approfittando anche delle difficoltà fisiche dell’ungherese e mettendo in campo tutta la sua determinazione.

Lungo il suo cammino newyorkese troverà ora ad attenderlo, però, un avversario assai più ostico: si tratta del top ten Taylor Fritz, testa di serie del torneo e finalista a Flushing Meadows nel 2024, nell’edizione che fu poi vinta, come si ricorderà, dal nostro Jannik Sinner. L’americano ha iniziato il torneo con un successo netto su Darwin Blanch, battuto in 3 set senza fronzoli, nel corso dei quali ha mostrato soprattutto grande efficacia al servizio, senza concedere nulla di troppo al suo avversario.

C’è poi un precedente molto recente che rende il confronto tra i due giocatori ancora più interessante: Fritz e Bellucci si sono affrontati a Stoccarda lo scorso giugno nei quarti di finale, e in quell’occasione fu l’americano a spuntarla. L’azzurro conquistò il primo set e rimase in partita fino alla fine, prima di cedere nei due parziali successivi, disorientato dalla maggiore esperienza e incisività del rivale statunitense.

Fritz-Bellucci: il pronostico

La sfida di New York parte da presupposti assai diversi rispetto a quelli che avevano connotato il precedente faccia a faccia: intanto Fritz gioca sul cemento di casa, arriva da un debutto molto solido e ha una maggiore esperienza sotto ogni punto di vista. Bellucci, dal canto suo, può presentarsi all’appuntamento con una buona dose di fiducia dopo aver liquidato Piros senza consumare troppe energie, ma il margine resta comunque dalla parte di Fritz, che è innegabilmente un avversario che sul cemento può mettere pressione in modo costante, soprattutto nei turni di servizio. L’azzurro ha già dimostrato di poterlo costringere a lottare, ma in un match al meglio dei cinque set l’americano parte decisamente con più garanzie. Il pronostico pende dalla sua parte, pur senza aspettarsi necessariamente una partita a senso unico.

Fritz in Fritz-Bellucci