Pronostico Ipswich Town-Liverpool: la tendenza è questa

Ipswich Town-Liverpool è una partita della terza giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Due pareggi pirotecnici finora per un Liverpool che non è riuscito a battere né Newcastle (2-2) né Nottingham Forest (2-2) e che in difesa sta mostrando qualche crepa di troppo. Reds che tra l’altro hanno evitato in extremis quelle che sarebbero potute tranquillamente diventare due sconfitte. Contro i Magpies c’ha pensato Szoboszlai al 99′ a riacciuffare i bianconeri e scongiurare un esordio negativo, nello scorso fine settimana incece il protagonista è stato il neo acquisto Munoz, che a otto minuti dalla fine ha riportato il risultato in parità.
Niente partenza a razzo, insomma, ma delle difficoltà iniziali erano sicuramente da mettere in conto dal momento che il Liverpool ha cambiato tanto rispetto all’anno scorso. A cominciare dall’allenatore, con Andoni Iraola che dopo l’esperienza esaltante al Bournemouth ha preso il posto di Arne Slot, esonerato al termine di una stagione deludente. Tra i compiti del tecnico basco c’è pure quello di integrare i nuovi, lavoro che richiederà un po’ di tempo. Il mercato estivo nel frattempo si è chiuso in bellezza con l’acquisto dell’esterno Barcola, arruolato dal PSG per una cifra vicina ai 125 milioni di euro al termine di un lunghissimo corteggiamento iniziato nel mese di luglio.
Nell’anticipo della terza giornata i Reds fanno visita a una neopromossa, l’Ipswich Town, reduce dal pesante 5-2 subito domenica ad Old Trafford contro il Manchester United. Sette gol totali a cui si devono aggiungere i tre dell’esordio con il Sunderland, battuto di misura 2-1 a Portman Road grazie a una rete di Clarke allo scoccare del 90′. Con i Tractor Boys, insomma, finora non ci si è annoiati e l’allenatore Gary O’Neil ha mostrato anche una certa dose di coraggio affrontando a viso aperto uno squadrone come i Red Devils. È assai probabile che mantenga lo stesso atteggiamento nella sfida con gli uomini di Iraola.
Come vedere Ipswich Town-Liverpool in diretta tv e streaming
La sfida tra Ipswich Town e Liverpool è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Il Liverpool indubbiamente possiede un bagaglio tecnico ed una profondità d’organico decisamente superiori rispetto all’Ipswich, ma la squadra di Iraola ha evidenziato grosse amnesie difensive in questo avvio di Premier League. Con la squadra di O’Neil propensa ad affrontare le grandi a viso aperto e forte del fattore campo, lo scenario più probabile vede i Reds favoriti per portare a casa i tre punti all’interno di un match ricco di marcature, almeno tre totali. Stuzzica la combo Gol+Over 2.5, una giocata supportata dalle tendenze di entrambe le retroguardie in questo inizio di stagione.
Le probabili formazioni di Ipswich Town-Liverpool
IPSWICH TOWN (4-2-3-1): Scherpen; O’Shea, Diop, Greaves, Davis; Nunez, Lukic; Fatawu, Enciso, Maeda; Emersonn.
LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Jacquet, van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Munoz; Isak.
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