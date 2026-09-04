Pronostico Schalke 04-Bayern Monaco: altra pioggia di gol in arrivo

Schalke 04-Bayern Monaco è una partita valida per la seconda giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In settimana il Bayern Monaco ha superato senza problemi il primo turno di Coppa di Germania travolgendo 4-1 l’Osnabruk, match che a metà agosto era stato spostato per via dell’impegno dei bavaresi in Supercoppa (vinta contro il Borussia Dortmund). Hanno sorpreso le scelte di Vincent Kompany, che in coppa ha schierato dal 1′ gran parte dei titolari, tra cui Luis Diaz, Olise, Saibari e Kane, forse allo scopo di aumentare il minutaggio soprattutto a chi è stato impegnato fino all’ultimo al Mondiale nordamericano. Fatto sta che è arrivata la terza vittoria stagionale, a pochi giorni dal roboante 5-1 con cui i campioni di Germania in carica hanno strapazzato il malcapitato Stoccarda nella prima giornata di Bundesliga.

Adesso la prima trasferta, in casa di quel neopromosso Schalke 04 che storicamente è sempre stato uno dei grandi rivali del Bayern prima del ridimensionamento degli ultimi anni. La squadra guidata dall’austriaco Muslic ha esordito come peggio non poteva nel match che segnava il ritorno al piano di sopra dopo tre anni di purgatorio. E cioè perdendo 3-0 in Baviera contro l’Augsburg, in una partita in cui i padroni di casa hanno tirato ben ventiquattro volte verso la porta di Karius, centrando lo specchio in tredici occasioni.

Numeri che sono aumentati esponenzialmente nella seconda metà della ripresa, con lo Schalke rimasto in 10 uomini per l’espulsione di Schallenberg. Muslic dovrà cercare di sistemare la difesa e adottare giocoforza un atteggiamento più conservativo se vuole evitare un’altra imbarcata, stavolta contro la corazzata del campionato che di solito non ha pietà di nessuno. Ricordiamo che i Knappen avevano incassato due gol anche nella sfida, la prima stagionale, con l’Halle (formazione dilettantesca) in DFB Pokal, terminata 5-2.

Come vedere Schalke 04-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

La sfida Schalke 04-Bayern Monaco è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il divario tecnico e strutturale tra le due squadre è enorme, accentuato ulteriormente dalle evidenti amnesie in difesa dello Schalke, che ha subito 3.72 xG contro l’Augsburg ed è arrivato a concedere due gol perfino ai dilettanti dell’Halle in coppa. Il Bayern arriva forte di nove vittorie nelle ultime dieci gare (con una media di 2.80 gol segnati a partita) e vanta un dominio schiacciante nei precedenti, con ben 10 vittorie consecutive in campionato contro i Knappen e 27 successi in 36 incontri totali. Con lo Schalke costretto a fare barricate per limitare i danni, il copione della gara sembra già scritto a favore degli ospiti in una partita ad alto potenziale realizzativo.

Le probabili formazioni di Schalke 04-Bayern Monaco

SCHALKE 04 (3-4-3): Karius; Becker, Katić, Kuruçay; Dina Ebimbe, Tanaka, El-Faouzi, Gosens; Ljubičić, Sylla, Aouchiche.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlović; Olise, Saibari, Luis Díaz; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3