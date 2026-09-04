I pronostici del weekend (5-6 settembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, terza giornata in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Tornano in campo tutti i principali campionati europei: dopo Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e Bundesliga. Vittorie in arrivo per Manchester City, Lens, Barcellona e Trabzonspor.
Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e alle caratteristiche tattiche delle squadre in questione, occhio a Arsenal-Chelsea, Hoffenheim-Borussia Dortmund, Schalke 04-Bayern Monaco, Ajax-PSV e Werder Brema-Lipsia.
I pronostici sulle altre partite
Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Bologna-Sassuolo, Fenerbahce-Besiktas, Frosinone-Venezia, Malaga-Levante e NEC Nijmegen-Feyenoord.
Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi
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Le probabili squadre vincenti: i pronostici
• Manchester City (in Manchester City-Coventry, Premier League, sabato 16:00)
• Barcellona (in Valencia-Barcellona, Liga, domenica 16:15)
• Trabzonspor (in Trabzonspor-Gençlerbirliği, Super Lig, domenica 19:00)
Comparazione quota totale (gol + over): 66.01 GOLDBET ; 73.65 SPORTBET; 66.01 LOTTOMATICA
Partite da almeno un gol per squadra
• Malaga-Levante, Liga, sabato 18:30
• NEC Nijmegen-Feyenoord, Eredivisie, sabato 16:30
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