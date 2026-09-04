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I pronostici del weekend (5-6 settembre): Serie A e campionati esteri

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I pronostici del weekend, terza giornata in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo tutti i principali campionati europei: dopo Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e Bundesliga. Vittorie in arrivo per Manchester City, Lens, Barcellona e Trabzonspor.

I pronostici del weekend (5-6 settembre): Serie A e campionati esteri (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e alle caratteristiche tattiche delle squadre in questione, occhio a Arsenal-Chelsea, Hoffenheim-Borussia Dortmund, Schalke 04-Bayern Monaco, Ajax-PSV e Werder Brema-Lipsia.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Bologna-Sassuolo, Fenerbahce-Besiktas, Frosinone-Venezia, Malaga-Levante e NEC Nijmegen-Feyenoord.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Arsenal-Chelsea, Premier League, domenica 17:30
Hoffenheim-Borussia Dortmund, Bundesliga, sabato 15:30
Schalke 04-Bayern Monaco, Bundesliga, sabato 18:30
Ajax-PSV, Eredivisie, sabato 20:00
Werder Brema-Lipsia, Bundesliga, sabato 15:30
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Le probabili squadre vincenti: i pronostici

Roma o pareggio (in Roma-Atalanta, Serie A, sabato 20:45)
Manchester City (in Manchester City-Coventry, Premier League, sabato 16:00)
Barcellona (in Valencia-Barcellona, Liga, domenica 16:15)
Lens (in Lens-Lorient, Ligue 1, sabato 17:15)
Trabzonspor (in Trabzonspor-Gençlerbirliği, Super Lig, domenica 19:00)
Comparazione quota totale (gol + over): 66.01 GOLDBET ; 73.65 SPORTBET; 66.01 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

Bologna-Sassuolo, Serie A, domenica 18:00
Fenerbahce-Besiktas, Super Lig, sabato 19:00
Frosinone-Venezia, Serie A, domenica 15:00
Malaga-Levante, Liga, sabato 18:30
NEC Nijmegen-Feyenoord, Eredivisie, sabato 16:30
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